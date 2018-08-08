«Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России

«Юнидата», крупный отечественный производитель программного обеспечения и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» продолжают свое сотрудничество. В его рамках специалистами компании «Юнидата» летом 2018 г. начаты работы, направленные на создание регистра аблации фибрилляции предсердий. Фибрилляция предсердий – наиболее часто встречающееся в мире нарушение ритма сердца (30-40% всех аритмий). В свою очередь аблация – один из самых эффективных способов лечения этого состояния. Речь идет о создании общероссийской базы данных по пациентам, создаваемой с использованием технологий платформы «Юнидаты».

«Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения на ее основе систем управления корпоративными данными, обеспечивающих централизованный сбор данных (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Спектр решений для разных нужд весьма широк: это и работа с контрагентами, и работа с кадрами, и материально-техническое обеспечение, и работа с номенклатурой, и создание клиентских баз. Сфера применения также очень обширна: государственное управление, транспорт, промышленность, финансы, энергетика, розничная и оптовая продажа товаров и услуг, нефтегазовая отрасль транспорт, фармацевтика.

«Юнидата» основана на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО). Авторская методология внедрения платформы «Юнидата» основана на международных стандартах DMBOK, полностью адаптирована под реалии российского рынка и насыщена мощным набором отраслевых модулей. Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. В процессе разработки и тестирования ПО используются современные подходы, которые развиваются и совершенствуются каждый день.

В 2016 г. «Юнидата» приняла участие в разработке и внедрении автоматизированных информационных систем в области научных исследований и медицинской практики.

Среди клиентов компании – Объединенная приборостроительная корпорация, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ОЦРВ (дочернее подразделение РЖД).