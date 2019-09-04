13 сентября 2019 года компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, проведет в Москве Red Hat Forum 2019.

Основными темами станут автоматизация, гибридные облака, а также применение open source в высококонкурентных сферах, таких как финансы и энергетика.

Red Hat Forum Russia 2019 состоится 13 сентября в Москве

Центральная идея форума – "Expand your possibilities". Компания предоставляет решения, которые помогают бизнесу постоянно расширять свои возможности, не останавливаясь на достигнутых результатах.

Эксперты, партнеры и клиенты Red Hat расскажут об опыте и перспективах использования продуктов компании для стратегического развития организаций в различных отраслях: банковской, энергетической, ритейле, обрабатывающей промышленности и других. Докладчики представят лучшие практики успешной автоматизации на основе Ansible, кейсы применения RHEL в финансовой сфере, а также сценарии работы с OpenShift 4 с акцентом на безопасность систем и приложений.

На форуме будут обсуждаться последние громкие премьеры Red Hat – Red Hat Enterprise Linux 8 и OpenShift 4 – и знакомые приложения для эффективного управления инфраструктурой Satellite и Insights, а также их роль в новой версии операционной системы. Большое внимание будет уделено виртуализации с применением OpenShift, автоматизации и гибридным облакам.

Презентации будут посвящены практическим аспектам применения продуктов Red Hat. Так, слушатели смогут узнать, как и почему Red Hat OpenStack стал оптимальной основой для запуска OpenShift и как от экспериментов с установкой Kubernetes можно перейти к эксплуатации промышленных сред. Другой доклад будет посвящен миграции приложений из виртуальных сред Red Hat Virtualization, управляемых Ansible, в полноценный контейнерный формат на платформе OpenShift. Также эксперты расскажут о вариантах использования Ceph и о том, как AMQ Streams может избавить пользователей от «Kafka’нских» кошмаров и многом другом.

Среди выступающих будут руководители и эксперты Red Hat:

Мишель Изнар , вице-президент по продажам Red Hat в регионе EMEA

, вице-президент по продажам Red Hat в регионе EMEA Белкасем Муссоуни , глава департамента развития бизнеса Red Hat в регионе EMEA

, глава департамента развития бизнеса Red Hat в регионе EMEA Тимур Кульчицкий , региональный менеджер Red Hat в России и СНГ

, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ Александр Боковой , старший инженер-программист Red Hat

, старший инженер-программист Red Hat Юрий Титов , архитектор по облачным и промежуточным решениям Red Hat

, архитектор по облачным и промежуточным решениям Red Hat Яна Чвалковска, старший HR-менеджер в Red Hat в регионе EMEA.

Запланированы и выступления партнеров, в числе которых представители «Росбанк», которые расскажут, как на основе решений Red Hat OpenShift, Red Hat Quay, Red Hat OpenShift Container Storage компания осуществила концепцию Cloud first. Эта система позволяет сократить время выхода продукта на рынок, повысить качество обслуживания клиентов, стимулировать инновации и оптимизировать расходы.