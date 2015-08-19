Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на СПО-платформе Alfresco в администрации г. Лобня Московской области. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге».

Администрация г. Лобня уже использовала систему электронного документооборота, однако руководство муниципального образования перестали удовлетворять производительность решения и оперативность обработки данных. Как результат, руководство администрации приняло решение о внедрении новой современной СЭД, оптимизированной под нужды органов государственной власти, а также разработанной на платформе с открытым кодом.

Ключевой целью проекта стало объединение комитетов Администрации в единое информационное пространство, оптимизация работы административного аппарата за счет более быстрого и качественного взаимодействия различных структурных единиц. После анализа требований заказчика специалисты «Корус Консалтинга» предложили Администрации города решение по автоматизации документооборота для муниципальных образований «ЭДОС-Муниципалитет», разработанное компанией «Неологика» на СПО-платформе Alfresco.

Проект был выполнен в сжатые сроки, за которые специалисты системного интегратора выполнили внедрение системы, автоматизировав комплекс процессов по работе с канцелярией для всех отделов Администрации Лобни и интегрировав решение с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). В рамках проекта было автоматизировано 50 рабочих мест.

«Для модернизации процессов документооборота в Администрации мы выбрали промышленное решение — систему на базе платформы с открытым кодом Alfresco, позволяющую подключать новые подразделения, повышая качество их работы, — рассказал Родион Александров, руководитель ИТ-службы Администрации г. Лобня Московской области. — Можем с уверенностью сказать, что решение и реализация его внедрения удовлетворили всем нашим требованиям, мы достигли поставленных целей — в результате проекта отделы администрации были объединены в единое информационное пространство, за счет чего увеличились скорость и качество взаимодействия сотрудников, повысилась эффективность работы всего административного аппарата».