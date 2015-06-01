Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске

Компания Eset приглашает ИТ-специалистов и руководителей ИБ-подразделений на серию мероприятий Eset Road Show.

Совместно с партнерами из разных регионов России Eset проведет семинары, где будет представлена новая бизнес-версия решений Eset NOD32. Обновленные продукты обеспечивают принципиально новый уровень защиты от киберугроз и таргетированных атак, сохранив минимальные требования к ресурсам системы.

Среди обновленных технологий: переработанная веб-консоль централизованного управления; улучшенные технологии детектирования угроз; новый единый графический интерфейс; облегченная активация продуктов; оптимизация для работы в виртуальной среде.

В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»).

Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.