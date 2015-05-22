Honeywell анонсировала новый мобильный компьютер с поддержкой Windows и Android

Компания Honeywell представила новое поколение мобильных устройств для рабочего персонала — портативный мобильный компьютер Dolphin 75e. Устройство выполнено в элегантном корпусе, обладает интуитивно понятным интерфейсом, а также поддерживает операционные системы Windows Embedded 8.1 Handheld и Android 4.4 KitKat, сообщили CNews в Honeywell.

С помощью мобильного компьютера Dolphin 75e можно проводить аудит, инвентаризацию, осуществлять управление активами, контролировать размещение товаров на полках, взаимодействовать с клиентами, производить регистрацию грузов и прибывающих на склад товаров, а также контролировать процессы с использованием голосового управления. Устройство позволяет пользователю быстро переключаться между несколькими приложениями.

Компактный размер и эргономичный дизайн устройства в сочетании с дружественным пользовательским интерфейсом позволяют свести к минимуму время на обучение персонала. Прочный корпус, соответствующий требованиям класса IP67, и мощный аккумулятор рассчитаны, как минимум, на полную рабочую смену, отметили в Honeywell.

Dolphin 75e оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 805 с тактовой частотой 2,26 ГГЦ, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, стандартом беспроводных локальных сетей 802.11 a/b/g/n/ac и емкостным сенсорным экраном с возможностью работы в перчатках. Мобильный компьютер оснащен различными режимами ввода и вывода, что позволяет работать с несколькими приложениями одновременно и повышать производительность рабочих процессов.



Портативный мобильный компьютер Dolphin 75e

«Наша приоритетная задача — предоставить пользователю оборудование мирового класса, которое оптимизирует работу наших клиентов, удовлетворяет разнообразные потребности бизнеса, а также помогает предприятиям получить отдачу от инвестиций в технологии, — заявил Тейлор Смит (Taylor Smith), генеральный директор по мобильным устройствам Honeywell Scanning & Mobility. — Honeywell понимает, что каждое предприятие имеет уникальный набор бизнес-задач и возможностей для повышения производительности рабочего процесса, и именно поэтому мы разработали решение, поддерживающее две операционные системы — Android и Windows».

Владельцы Dolphin 75e смогут выбрать ОС (Android или Windows) и затем обновить её до Windows Embedded Handheld 10 или Android 5.0 Lollipop в будущем. Летом 2015 г. Honeywell планирует представить устройства с поддержкой этих операционных систем. Компания также планирует запустить специальную программу для разработчиков программного обеспечения. Целью программы станет предоставление независимым поставщикам ПО доступа к разработке приложений для мобильных платформ следующего поколения. По задумке Honeywell, программа позволит разработчикам начать создавать приложения еще до того, как оборудование будет поставлено на предприятия.

Портативный мобильный компьютер Dolphin 75e будет доступен к предзаказу в мае, а поставки новинок начнутся в июне 2015 г.