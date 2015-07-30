IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose

Корпорация IBM объявила о приобретении Compose — частной компании из Сан-Матео (штат Калифорния, США), поставляющей MongoDB, Redis, Elasticsearch, PostgreSQL и другие открытые базы данных по схеме DBaaS (Database as a Service — «база данных как услуга»), которые ориентированы на разработчиков веб-сервисов и мобильных приложений. Как сообщили CNews в IBM, это приобретение поддерживает и дополняет стратегию корпорации, направленную на повышение продуктивности разработчиков и ускорение инноваций в сфере облачных сервисов данных, включая ПО с открытым исходным кодом. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Согласно прогнозам, рынок облачных баз данных достигнет $14 млрд. к 2019 г. При этом значительная — и стремительно растущая — доля этого рынка приходится на базы данных с открытым исходным кодом, подобные MongoDB. Популярность этих решений среди разработчиков обусловлена возможностью облегчить создание и расширение веб-сервисов и мобильных приложений, не отвлекаясь на рутинное администрирование внутренней базы данных и ИТ-систем, считают в IBM.

«Широкий спектр решений баз данных, предлагаемых Compose, расширит применение платформы IBM Bluemix для многих разработчиков приложений и сервисов, которые ищут возможности создания и использования баз данных на основе открытого исходного кода, — отметил Дерек Шоттле, руководитель подразделения IBM Cloud Data Services. — Compose поддерживает стремление IBM обеспечивать разработчикам доступ к эффективным инструментам для работы, предлагая обширный набор DBaaS-сервисов и гибкие возможности развертывания гибридных облачных решений».

Предложения IBM Cloud Data Services представляют собой компонуемые интегрированные сервисы для разработчиков, которые выполняются на Bluemix — высокопроизводительной и защищенной платформе IBM Cloud — и сопровождаются поддержкой специалистов по информационно-технологическому обслуживанию на основе передовой методологии DevOps. Compose предоставляет IBM расширенную базовую инфраструктуру для поставки пользующихся высоким спросом, готовых к производственной эксплуатации облачных сервисов базы данных для разработчиков. «Контейнерный» подход IBM к сервисам данных будет дополнительно способствовать быстрому внедрению новых решений Cloud Data Services, считают в корпорации.

«Благодаря присоединению к IBM мы сможем ускорить развитие нашей платформы базы данных и предложить командам разработчиков больше облачных сервисов и услуг поддержки, — подчеркнул Курт Макки, соучредитель и главный исполнительный директор Compose, Inc. — Являясь разработчиками, мы прекрасно понимаем, как трудно управлять базами данных в масштабе крупного и распределенного предприятия. Именно поэтому мы создали сервисы Compose — чтобы снять это бремя с наших клиентов и дать им возможность сконцентрироваться на своем бизнесе».

В целом Compose устраняет сложности и риски, связанные с установкой, настройкой, администрированием, интеграцией и масштабированием новейших систем управления базами данных.

Так, наряду с услугами специалистов DBaaS DevOps по мониторингу и управлению в режиме 24x7 (круглосуточно, без выходных), Compose предоставляет: контейнерную технологию платформы DBaaS, которая обеспечивает быстрое развертывание и масштабирование открытых сервисов DBaaS для клиентов; возможность автоматического масштабирования; встроенные средства дублирования и резервного копирования для обеспечения бесперебойной работы сервисов DBaaS и приложений; дополнения и расширения, включая функционал Compose Transporter, который помогает разработчикам перемещать данные между сервисами подобно MongoDB и Elasticsearch для облегчения разработки приложений и улучшения возможностей для конечных пользователей.

Как отмечается, приобретение Compose поддерживает стратегию поддержки технологий и сообществ Open Source, которой IBM следует в том числе и в сфере облачных вычислений. IBM выступает в роли члена-учредителя отраслевых альянсов The Cloud Foundry Foundation и OpenStack Foundation, а также является «платиновым» спонсором Node.js Foundation и спонсором Open Container Project.