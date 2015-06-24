Компании планируют внедрять Linux-контейнеры, но по-прежнему обеспокоены вопросами их безопасности и сертификации

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, представила результаты опроса корпоративных заказчиков о планах по внедрению контейнеров приложений. Как сообщили CNews в Red Hat, в опросе, проведенном по заказу компании специалистами TechValidate, приняли участие 338 лиц, принимающих решения, и технических ИТ-специалистов из различных организаций, включая компании Fortune 500 и органы власти. Согласно его результатам, несмотря на прогнозируемый на ближайшие годы всплеск числа внедрений, обеспокоенность вопросами безопасности и сертификации контейнеров, а также подготовки специалистов сохраняется. На решение этих проблем и ориентирована программа сертификации контейнеров Red Hat.

Результаты опроса демонстрируют твердые намерения корпоративных заказчиков по переходу на технологию контейнеров: 67% респондентов планируют ее промышленное внедрение в течение следующих двух лет. Опрошенные планируют использовать приложения на основе контейнеров в роли «облаков» (50%), а также в составе веб-решений и систем электронной торговли (56%).

Главными преимуществами технологии контейнеров по результатам опроса стали возможности при разработке приложений: наибольшее количество голосов (по 60%) получили два таких фактора, как сокращение сроков развертывания и снижение затрат на развертывание. 44% опрошенных рассматривают контейнеры в качестве средства консолидации имеющихся серверов. В качестве предпочтительного метода развертывания респонденты чаще всего называют виртуальные машины: 83% опрошенных планируют развертывание контейнерных приложений поверх виртуальных сред, подтверждая тем самым, что организации оценили возможности совместного использования контейнеров и виртуализации по сравнению с применением только одной из этих двух технологий.

Однако, несмотря на твердое намерение перейти на технологию контейнеров, корпоративные заказчики, судя по результатам опроса, обеспокоены нерешенностью ряда вопросов, таких как: безопасность и отсутствие сертификации / подтверждения происхождения контейнеров (60%); интеграция с имеющимися средствами и процессами разработки (58%); управление (55%); знания и навыки персонала (54%).

В целом ПО с открытым исходным кодом сохраняет доминирующее положение в мире контейнерных приложений: так, согласно опросу, более 95% опрошенных планирует внедрять контейнеры на базе операционных систем Linux. При этом лидирующая роль при переходе на контейнерные приложения отводится разработчикам (39%) или менеджерам среднего уровня (36%), а высшее руководства и ИТ-директора принимают ограниченное участие в этом процессе, отметили в Red Hat.

«При всей очевидности растущего интереса корпоративных заказчиков к контейнерным приложениям, отмеченные участниками опроса проблемы дополнительно подчеркивают важность собственной стратегии Red Hat в этой области. Эта стратегия направлена на решение проблем безопасности и сертификации, обеспечение надежного управления контейнерами вне зависимости от платформы развертывания, создание инструментов и методов, позволяющих организациям выработать навыки, необходимые для успешной реализации преимуществ Linux-контейнеров, — рассказал Тим Итон (Tim Yeaton), старший вице-президент по инфраструктурным решениям Red Hat. — Контейнеры, безусловно, серьезно меняют парадигму разработки и развертывания корпоративных приложений — как при использовании в качестве средства модернизации имеющихся приложений до уровня принципиально новых облачных рабочих нагрузок или веб-решений, так и при переходе к методологии DevOps. Повышенное внимание к перечисленным выше проблемам, которые являются предметом обеспокоенности корпоративных заказчиков, может подстегнуть массовое промышленное внедрение контейнерных приложений, и компания Red Hat уже сегодня готова выступить в качестве опытного партнера, который поможет организациям войти в мир новых ИТ».