Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», проект выполнен за 4 месяца. В новой системе электронного документооборота работают более 250 сотрудников головного предприятия КТРВ.

В результате внедрения новой СЭД в КТРВ было автоматизировано управление документами и процессами их обработки, в том числе учет и контроль на всем жизненном цикле электронного документа и после его списания в архив.

Ранее для работы с документами в корпорации использовалось решение Landocs, построенное на платформе Microsoft. Однако функциональность этой системы была ограничена только регистрацией входящей корреспонденции и не охватывала весь цикл обработки документов в электронном виде. Поэтому руководство КТРВ приняло решение о замене СЭД, сделав выбор в пользу решения «Логика СЭД», построенного на свободном программном обеспечении (СПО) JBoss.

Внедренное в КТРВ решение обеспечивает все необходимые функции для работы с электронными документами, включая поддержку полного маршрута обработки управленческого документа, возможность создания любых схем согласования, рассмотрения документов в электронном виде, списания документов в архив в соответствии с утвержденной в КТРВ номенклатурой дел. Руководство КТРВ также получило возможность контролировать исполнение поручений по документам в реальном времени и с помощью подготовки промежуточных и финальных отчетов.

По информации «Логики бизнеса», решение «Логика СЭД» на платформе JBoss используется и в других организациях корпорации: ВПК «НПО машиностроения» эксплуатирует его с 2012 г.; а параллельно с внедрением в КТРВ система была развернута также в ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, где она заменила СЭД CompanyMedia на платформе IBM Notes/Domino.

В ближайшее время планируется создание единой корпоративной системы электронного документооборота в масштабе всех предприятий, входящих в КТРВ, и расширение функциональности работы с документами: будет добавлена функциональность межведомственного взаимодействия с использованием электронной подписи и система потокового ввода бумажных документов.

«Использование “Логики СЭД”, построенной на СПО, позволит нам не только сократить расходы на тиражирование системы в рамках всей корпорации, но и стать независимыми от платформы и подрядчика за счет открытости кодов системы», — подчеркнул начальник Центра ИТ КТРВ Николай Васильев.

«Мы готовы обеспечить переход российских организаций на системы электронного документооборота, построенные на свободном программном обеспечении, — заявил коммерческий директор «Логики бизнеса» Георгий Подбуцкий. — “Логика СЭД” — это “коробочное” решение, которое позволяет внедрить систему и запустить ее в промышленную эксплуатацию в сжатые сроки».