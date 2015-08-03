Linxdatacenter стал авторизованным партнером Red Hat в России

Компания Linxdatacenter, международный поставщик решений в области центров обработки данных (ЦОД) и облачной инфраструктуры, заключила партнерское соглашение с компанией Red Hat, мировым поставщиком решений на базе открытого исходного кода. Об этом CNews сообщили в Linxdatacenter. Новая веха в сотрудничестве двух компаний позволяет клиентам Linxdatacenter упростить процесс оформления подписок на техническое сопровождение решений Red Hat, в частности, на корпоративные серверы приложений Red Hat JBoss Middleware и серверную операционную систему Red Hat Enterprise Linux.

Теперь заказчики Linxdatacenter, в дополнение к размещению оборудования в ЦОД и облачным услугам, предлагаемым компанией, смогут приобрести подписки на сервисное сопровождение ПО Red Hat, что позволяет минимизировать риски работы бизнес-критических систем за счет постоянной квалифицированной технической поддержки со стороны вендора. При оформлении подписки пользователям предоставляется доступ к регулярным обновлениям системы, возможность круглосуточной консультации с инженерами технической поддержки по телефону, электронной почте и на веб-портале для получения оперативной помощи в критической ситуации.

Партнерство с Red Hat позволяет расширить пакет предлагаемых услуг и сэкономить время заказчика, поскольку оформить подписку на техническую поддержку решений теперь можно непосредственно при заключении контракта с Linxdatacenter. Одной из первых компаний, воспользовавшихся данной возможностью, стал онлайн-ритейлер «Юлмарт» в рамках проекта по развертыванию SAP систем.

«Главной особенностью программного обеспечения с открытым исходным кодом является то, что это бесплатные продукты, не требующие покупки лицензии. Их техническая поддержка может осуществляться как только собственными силами заказчика с учетом сопутствующих рисков, так и совместно с высокопрофессиональной командой, помощь которой становится доступной при оформлении специальной подписки, — заявил Андрей Захаров, руководитель разработки решений и реализации проектов Linxdatacenter. — Когда речь идет о критических для бизнеса системах, например, SAP, очень важно иметь поддержку не только от производителя приложений, но и той операционной системы, на которой они базируются. В данном ключе партнерство с Red Hat для нас является чрезвычайно ценным, поскольку теперь мы предлагаем действующим и новым заказчикам еще больше возможностей при построении корпоративного ИТ-ландшафта в наших ЦОД».

«Мы рады сотрудничеству с компанией Linxdatacenter, которая с помощью поддержки Red Hat может оптимизировать предоставление услуг своим заказчикам. Мы уверены в долгосрочной перспективе этого партнерства», — подытожил Сергей Бугрин, глава представительства Red Hat в России и СНГ.