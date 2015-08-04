Oracle обновила VM VirtualBox до версии 5.0

Корпорация Oracle объявила о доступности для загрузки Oracle VM VirtualBox 5.0 — новой версии открытого (open-source) кросс-платформенного программного обеспечения для виртуализации. Как сообщили CNews в Oracle, VM VirtualBox позволяет организациям и разработчикам с легкостью и гибкостью создавать и разворачивать приложения непосредственно на предприятии и в «облаке».

Программное обеспечение Oracle VM VirtualBox работает на обычных настольных и мобильных ПК с процессорами x86-архитектуры, являясь инструментом для разработчиков и пользователей, создающих облачные и традиционные приложения без использования полноценной (аппаратной) серверной среды. Решение позволяет создавать многоплатформенные среды виртуальных машин для разработки и тестирования приложений, а также для виртуализации операционной системы в универсальных целях, с дополнительной возможностью динамического шифрования.

Разработчики могут создавать приложения для облачных платформ, таких как Docker и OpenStack, непосредственно в среде виртуальных машин VM VirtualBox на своих компьютерах с ОС Windows, Mac OS, Linux или Oracle Solaris, что облегчает разработку многоуровневых приложений на обычном ноутбуке. VM VirtualBox также позволяет создавать и обновлять виртуальные машины локально на своих компьютерах, включая операционную систему и приложения, и, затем, упаковывать их в файл стандартного формата для распространения и развертывания в «облаке» совместно с Oracle VM Server или другими серверными решениями для виртуализации. Кроме того, Oracle VM VirtualBox позволяет запускать почти любую операционную систему x86 для выполнения приложений, изначально не доступных для выполнения в основных системах, рассказали в корпорации.

«Создание, тестирование и развертывание современных приложений — будь то облачные сервисы, традиционные приложения, разворачиваемые непосредственно на предприятиях, или программное обеспечение для настольных компьютеров — могут представлять значительные трудности для разработчиков и организаций, если им требуется запускать сложный комплекс сред, операционных систем и интерфейсов, — отметил Вим Кокаэртс (Wim Coekaerts), старший вице-президент Oracle по направлению Linux and Virtualization Engineering. — Oracle VM VirtualBox 5.0 помогает решить эту проблему и позволяет использовать широкий спектр сред виртуальных машин на обычных настольных ПК и ноутбуках, а также просто осуществлять развертывание в среде виртуализированного сервера, что облегчает и ускоряет разработку и поставку приложений».

Версия Oracle VM VirtualBox 5.0 поддерживает новейшие гостевые или основные операционные системы, включая Mac OS X Yosemite, Windows 10, Oracle Solaris, Oracle Linux и другие дистрибутивы Linux, а также унаследованные операционные системы.

Среди новых возможностей VM VirtualBox версии 5.0: поддержка паравиртуализации для гостевых ОС Windows и Linux — паравиртуализация (возможность запуска модифицированной гостевой ОС без аппаратной виртуализации) повышает производительность гостевой ОС за счет использования встроенной поддержки виртуализации в таких ОС, как Oracle Linux 7 и Microsoft Windows 7 (и более поздних версий); поддержка устройств с интерфейсом USB 3.0 — гостевые ОС могут непосредственно распознавать устройства с интерфейсом USB 3.0 и работать с ними на соответствующих максимальных скоростях (гостевая ОС может быть сконфигурирована для поддержки USB 1.1, 2.0 и 3.0); поддержка двунаправленного механизма Drag and Drop для Windows — на всех хост-платформах гостевые ОС Windows, Linux и Solaris теперь поддерживают операции «перетаскивания» (Drag and Drop) контента между основной и гостевой ОС (данная функция позволяет прозрачно выполнять копирование, открытие файлов, каталогов и др.).

Среди других возможностей версии 5.0 — оптимизация использования процессорных ресурсов. Гостевой операционной системе предоставляется расширенный набор инструкций процессора, что позволяет приложениям использовать новейшие наборы аппаратных инструкций для достижения требуемой производительности.

Наконец, в Oracle VM VirtualBox 5.0 данные могут шифроваться на образах виртуального жесткого диска в фоновом режиме во время выполнения программ. При этом используется алгоритм AES с 256-битными ключами шифрования (DEK). Это помогает обеспечить должную защиту данных и позволяет выполнять шифрование в любое время, независимо от бездействия или активности виртуальной машины на компьютере разработчика или на сервере, утверждают в Oracle.

Oracle VM VirtualBox 5.0 бесплатно для индивидуального использования и ознакомления можно загрузить здесь. Лицензии на Oracle VM VirtualBox доступны в Oracle Store.