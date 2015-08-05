Открытая платформа для 3D-печати Autodesk Spark теперь доступна в Windows 10

Платформа для 3D-печати Spark встроена в Windows 10. Об этом CNews сообщили в компании Autodesk.

По словам представителей компании, оптимизированная платформа для 3D-печати Spark на базе Windows 10 делает 3D-печать более доступной для пользователей Windows по всему миру. Интеграция с Windows 10 упростит аддитивные производственные процессы — от этапа проектирования до производства. Также Autodesk сделает бесплатный API Spark доступным для сообщества разработчиков Microsoft, что, по задумке компании, будет способствовать дальнейшему увеличению охвата и объема индустрии 3D-печати.

«Очень важно работать над совместимостью программного обеспечения и аппаратных средств для 3D-печати, чтобы обеспечить потребности нашего международного сообщества пользователей и разработчиков данной технологии, — заявил Стив Гуггенхаймер (Steve Guggenheimer), корпоративный вице-президент по платформенной разработке и ведущий евангелист Microsoft. — Объединяя усилия с Autodesk, мы помогаем технологии 3D-печати полностью раскрыть свои возможности, упрощаем процесс производства на всех его этапах».

«Autodesk ставит перед собой задачу развивать индустрию 3D-печати, объединяя усилия ее участников, делая технологию проще, доступнее как для бизнеса, так и для обычных людей, — отметил Самир Ханна, вице-президент и генеральный менеджер Autodesk по продуктам для индивидуальных пользоватлей и 3D-печати. — Оптимизируя платформу для 3D-печати Spark под Windows 10, мы расширяем возможности как пользователей Windows, так и разработчиков Microsoft, даем им возможность в полной мере использовать потенциал аддитивного производства».