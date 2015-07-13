ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтвердивший функционирование ПО «ИВК Юпитер» под управлением 32- и 64-разрядных версий ОС МС ВС (5.0), Astra Linux (Special Edition) и дистрибутивов на основе седьмой платформы ALT Linux. Об этом CNews сообщили в ИВК. Таким образом, актуальная версия «ИВК Юпитер» совместима со всеми распространенными российскими ОС для госструктур и силовых ведомств.

«ИВК Юпитер» представляет собой полностью российское ПО класса middleware, ориентированное на передачу сообщений и поддерживающее как асинхронное, так и синхронное взаимодействие инфраструктурных и прикладных элементов информационной системы (ИС) территориально-распределенной организации любого размера. Решение имеет действующие сертификаты ФСТЭК России и Минобороны России, подтверждающие возможность его применения для защиты и обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (до грифа «совершенно секретно» включительно).

На базе «ИВК Юпитер» компанией ИВК разработан целый ряд системообразующих программно-аппаратных комплексов общего и специального назначения, программных продуктов (например, СЭД «ИВК БюрократЪ», системы управления «ИВК Монитор» и «ИВК Юпитер. Identity Manager» и др.), а также российская технологическая платформа для создания территориально-распределенных гетерогенных автоматизированных ИС с высокими требованиями к сложности обработки информации и ее защищенности (первый релиз платформы ИВК выпущен в 2012 г.

По данным ИВК, в настоящее время «ИВК Юпитер» — самостоятельно или в составе других продуктов ИВК — применяется в информационных системах различного назначения, внедренных в десятках учреждений, ведомств и силовых структур. При этом «ИВК Юпитер» формирует технологический фундамент этих систем, отвечающий за такие ключевые задачи, как интеграция элементов ИС (новых и унаследованных) и гарантированный обмен данными между ними, гарантированная защита системы в целом и обрабатываемой в ней информации, использование практически любых каналов связи (включая спутниковые, связь по УКВ и специализированные системы связи и каналообразующее оборудование). Фактически, «ИВК Юпитер» позволяет объединить в единое информационное пространство все стационарные и мобильные объекты заказчика, где бы они ни находились, рассказали в компании.

Решение отличает поддержка старых и новейших версий различных ОС, поскольку, по словам разработчиков, многие созданные на его основе реальные системы имеют срок эксплуатации свыше 20 лет и при этом объединяют как вновь создаваемые, так и унаследованные стационарные объекты и мобильные комплексы. Поэтому ИВК уделяет первостепенное внимание портированию ПО «ИВК Юпитер» на унаследованные и на новейшие ОС. В рамках этой работы «ИВК Юпитер» был перенесен на почти два десятка платформ, включая: Sun Solaris, IBM zOS, машины серии ЕС ЭВМ, практически все версии MS Windows, Mac OS X, множество дистрибутивов Linux, а также на ОС МС ВС, ALT Linux и Astra Linux. «Включение в список совместимости актуальных версий трёх последний ОС важно и своевременно, поскольку они уже достаточно широко применяются в Министерстве обороны России и в других силовых структурах, — указали в компании. — Кроме того, в связи с политикой импортозамещения серьезный интерес к ним проявляют многие госструктуры и коммерческие предприятия, участвующие в выполнении крупных государственных заказов».