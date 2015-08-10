Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске платформы Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7. Благодаря новым средствам развертывания и управления решение стало проще в установке, экономит время при выполнении повседневных операций и обеспечивает согласованное обновление систем, работающих в режиме промышленной эксплуатации, сообщили CNews в Red Hat.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform в целом представляет собой облачную платформу производственного уровня, построенную на базе новейшей версии СПО-платформы OpenStack, известной под кодовым названием Kilo. Представляя собой интегрированный пакет из операционной системы Red Hat Enterprise Linux и технологии OpenStack в исполнении компании Red Hat, решение обеспечивает критически важную для архитектуры OpenStack тесную взаимосвязь с нижележащей ОС Linux и предоставляет высокомасштабируемую и отказоустойчивую платформу для построения частных и общедоступных облачных решений. По словам разработчиков, новая версия Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform является пятой по счету итерацией облачной платформы Red Hat, впервые представленной в 2013 г. и получившей распространение в госсекторе, финансовых организациях, телекоммуникационной отрасли и сфере образования. Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 предлагает ряд новых функций и инструментов, которые облегчают внедрение архитектуры OpenStack.

Так, новый инструментарий управления Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform Director облегчает выполнение повседневных операций по управлению облачной инфраструктурой и предоставлению ресурсов. В его состав входят средства автоматической установки с возможностью проверки исправности целевых систем для корректного развертывания «облака». Он также обеспечивает автоматизированное предоставление «пустого железа» в виде готовых к использованию ресурсов, упрощая развертывание и перепрофилирование аппаратных ресурсов по требованию. Director построен на основе открытого инструментария управления TripleO и дополнен рядом технологий Red Hat, что обеспечивает согласованное обновление промышленной среды OpenStack до седьмой и последующих версии.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 облегчает перенос критически важных бизнес-приложений в «облако» OpenStack, обеспечивая высокую доступность вычислительных узлов с использованием служб автоматического мониторинга и переключения при отказах, входящих в состав ОС Red Hat Enterprise Linux, утверждают в компании. Платформа контролирует исправность узлов и автоматически переносит виртуальные машины на доступные альтернативные узлы с перезапуском рабочих нагрузок.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 предлагает расширенную избирательность и контроль над сетевыми портами на уровне отдельных виртуальных машин. Новые функции позволяют телеком-операторам повысить безопасность в крупных облачных средах OpenStack без блокировки прохождения VNF-трафика (virtualized network function) через виртуальные машины за счет реализованной в релизе Kilo поддержки второго модульного уровня (ML2) Neutron и механизма защиты портов Open vSwitch (OVS).

В свою очередь, новые функции сетевой подсистемы Neutron предлагают больше возможностей для гибкой настройки и обеспечения отказоустойчивости сети, рассказали в Red Hat. В частности, оптимизированные функции IPv6 поддерживают прямую маршрутизацию между арендаторами и внешним шлюзом. Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 предлагает новые средства обеспечения высокой доступности маршрутизаторов Neutron, а также инструменты мониторинга и отчетности, помогающие увеличить время их непрерывной работы.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 поддерживает инкрементное резервное копирование, контролируя изменения на уровне отдельных блоков и работая со снимками дисков и томов, что сокращает продолжительность резервного копирования и суммарный размер резервных копий. В новой версии также появилась поддержка файловых систем NFS и POSIX.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform имеет широкую экосистему партнерских решений OpenStack, объединяющую более 350 сертифицированных поставщиков и разработчиков вычислительных систем, систем хранения, сетевых компонентов, а также приложений и услуг. Все эти решения также являются частью более широкой экосистемы Red Hat Enterprise Linux. По информации компании, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 предлагает расширенную интеграцию с решениям сертифицированных партнеров, включая поддержку систем NetApp Data ONTAP, 7-mode и E-Series на уровне установки и настройки средствами Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform Director. Кроме того, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 обеспечивает установку и настройку серверов и клиентов программной системы хранения Red Hat Ceph Storage 1.3 (подписки Red Hat Ceph Storage Server приобретается отдельно).

«Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 задает новый стандарт для промышленных сред OpenStack. С учетом растущей популярности OpenStack мы постарались сделать все, чтобы сократить время внедрения этого открытого решения, обеспечивающего автоматизированное развертывание и управление жизненным циклом облачной инфраструктуры», — заявил Радхеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор подразделения OpenStack компании Red Hat.