«Рикор» и «Умные Решения» представили совместное решение по организации электронного документооборота

Российский разработчик серверов «Рикор» и компания «Умные Решения», провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе дата-центра Time, представили совместное решение по организации электронного документооборота. Как сообщили CNews в «Рикор», комплекс построен на базе отечественных серверов Rikor EcoServer и работает на свободном программном обеспечении, предоставляя альтернативу импортным ИТ-продуктам. Решение от «Рикор» и «Умных Решений» может быть внедрено в инфраструктуре крупных компаний и призвано помочь заказчикам снизить капитальные и операционные затраты.

В решении используется свободно распространяемая платформа Alfresco. Платформа может использоваться для организации совместной работы распределенных групп пользователей, автоматизации документооборота и проектной деятельности, а также для создания электронных архивов. Платформу отличает отсутствие ограничений по количеству пользователей, масштабируемость, отказоустойчивость, простота миграции с других платформ и финансовая доступность, рассказали в «Рикор».

«Наши специалисты имеют большой опыт внедрения СПО Alfresco и интеграции ее компонентов с другими системами, — отметил Бюзанд Зулумян, исполнительный директор «Умных Решений». — Система электронного документооборота, установленная на серверах Rikor EcoServer, продемонстрировала отличные показатели производительности и масштабируемости и подойдет для предприятий не только малого и среднего, но и крупного бизнеса».

«Серверы линейки Rikor EcoServer — это доступный аппаратный комплекс, на базе которого в партнерстве с российскими ИТ-компаниями мы разрабатываем комплексные ИТ-решения, — заявил вице-президент «Рикор» Борис Иванов. — В сотрудничестве с компанией “Умные Решения” мы предлагаем заказчикам систему по организации электронного документооборота, которая превосходит импортные аналоги по эффективности, стоимости владения, а также скорости внедрения. Программно-аппаратный комплекс, созданный на основе решений наших компаний, полностью готов к установке и порадует заказчиков доступной ценой».

По информации «Рикор», Rikor EcoServer — это новый класс серверов российского производства. Решение предназначено для обслуживания облачных и почтовых сервисов, параллельных вычислений, электронного документооборота, электронной коммерции, распределенных баз данных, а также для организации виртуальных рабочих мест.