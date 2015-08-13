«Рикор» облегчит переход российских ЦОДов на СУБД с открытым кодом

Российский разработчик серверов «Рикор» объявил о завершении испытаний системы управления базами данных Postgres-XL на серверах линейки EcoServer. Как сообщили CNews в «Рикор», СУБД Postgres-XL — это решение с открытым кодом для анализа большого объема данных, которое используется в банковской сфере и бизнес-аналитике. Запуск СУБД Postgres-XL на серверах «Рикор» означает, что российские заказчики смогут использовать передовое программное решение по обработке информации на доступной отечественной аппаратной платформе и снизить зависимость от импортных ИТ-решений, подчеркнули в компании.

«Адаптация свободного ПО к нуждам российских компаний — это та ниша, в которой могут успешно трудиться отечественные ИТ-разработчики, — считает Борис Иванов, вице-президент «Рикор». — Наше программно-аппаратное решение, состоящее из энергоэффективного сервера EcoServer и СУБД Postgres-XL, является отличной альтернативой для использования различными отечественными организациями, в том числе в банковской сфере, которые ранее использовали дорогостоящее ПО для управления базами данных от зарубежных вендоров».

СУБД Postgres-XL предназначена для создания кластерных систем обработки транзакций в реальном времени, а также работы с крупными базами для анализа больших наборов данных. Код Postgres-XL распространяется по свободной лицензии Mozilla. Оптимизация процессов в Postgres-XL происходит путем горизонтального масштабирования и массовых параллельных вычислений.

В рамках теста, проведенного «Рикор», Postgres-XL была запущена в режиме кластера на серверах EcoServer с процессорами Marvell Armada XP Highly Integrated Multi-Core ARMv7 (4 ядра). Тест показал отличную масштабируемость решения. Сервер с 28 лезвиями на процессорах ARM работал в кластерном режиме при обработке запросов чтения/записи базы данных, что обеспечило высокую производительность. Масштабируемость возрастала при относительно больших размерах баз данных (более 1 млн записей).

По информации компании, Rikor EcoServer — в целом это новый класс серверов российского производства. Решение предназначено для обслуживания облачных и почтовых сервисов, параллельных вычислений, электронного документооборота, электронной коммерции, распределенных баз данных, а также для организации виртуальных рабочих мест.