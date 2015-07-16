Сергей Буш избран новым президентом РАСПО

Новым президентом «Российской ассоциации свободного программного обеспечения» (РАСПО) выбран Сергей Буш — директор группы компаний lab321. Как сообщили CNews в РАСПО, он обладает более чем 25-летним опытом управления сложными прикладными ИТ-проектами и более чем 10-летним опытом работы в штате различных российских банков («Открытие», Собинбанк, «Плюс-Банк», «Соотечественники»). В частности, в банке «Открытие» Сергей Буш занимал пост вице-президента корпоративного блока, руководил департаментом маркетинга, аналитики и технологий.

Главным приоритетом работы на современном этапе станет привлечение в состав РАСПО конечных заказчиков и потребителей СПО, тем самым будет обеспечиваться новый формат взаимодействия всего СПО-сообщества. Основные принципы и идеи нового формата зафиксированы в «Манифесте РАСПО 2.0».

В состав обновленной ассоциации должны войти не только представители ИТ-сектора (как это было ранее), но и пользователи СПО со стороны бизнеса, рассказали в ассоциации. Члены РАСПО получат доступ к регулярно обновляемому списку верифицированных профессиональных участников рынка СПО — разработчиков, интеграторов, SaaS-провайдеров, консультантов и учебных центров. Им будет предоставлена возможность вырабатывать решения своих задач в сообществе таких же (по отрасли, задачам и т.д.) потребителей. Кроме того, члены ассоциации получат доступ к услуге экспресс-консультаций силами российского и международного СПО-сообществ — то есть к «Горячей линии» по проблемам текущих СПО-проектов и по всем вопросам, связанным с экосистемой СПО в целом. Также членам ассоциации обеспечат методологическую поддержку, прототипирование решений, сравнение альтернатив (в том числе на основе проприетарного ПО), а также доступ к передовым практикам и сравнительным отраслевым показателям использования по рынку.

Таким образом, у СПО-сообщества как «коллективного вендора» появится в России официальное представительство, способное гарантировать представителям бизнеса результаты работы, а также обеспечивать профессиональную поддержку и консалтинг, подчеркнули в РАСПО.

В свою очередь, представители ИТ-сектора, присоединившиеся к РАСПО, получат прямой контакт с бизнес-заказчиками и активную деятельность РАСПО по их привлечению, а также возможность разрабатывать решения для своих заказчиков в составе единого СПО-сообщества и отдельных сообществ по специализации.

Кроме того, для решения прикладных задач членов ассоциации, прототипирования и обеспечения деятельности рабочих групп под эгидой РАСПО планируется создание специализированной «СПО-Лаборатории» и «Российского Фонда СПО».

«Сегодня бизнесу требуются по-настоящему динамичные информационные технологии, способные подстраиваться под задачи маркетинга, продаж, юристов, кадров, финансовых и операционных подразделений компаний, — отметил Сергей Буш, президент РАСПО. — Решения на основе СПО имеют существенные отличия и преимущества по сравнению с проприетарным ПО, при этом обеспечивая управляемые риски, поддержку многомиллионного сообщества и минимизацию затрат на ИТ-инфраструктуру. Донесением этих преимуществ до бизнеса и займется РАСПО, становясь проводником в мир СПО и активным помощником-консультантом для компаний любых сфер и масштабов бизнеса».