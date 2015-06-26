«Сервионика» расширила команду разработки ресурсами нового резидента «Иннополиса»

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов, объявила о начале сотрудничества с новым резидентом технопарка «Иннополис». Как сообщили CNews в «Ай-Теко», компания «Ай-Теко Новые Технологии» примет участие в новых проектах по созданию решений на базе OpenStack — облачной платформы с открытым кодом, а также в разработке флагманских продуктов «Сервионики»: виртуальной сервисной платформы «Рустэк» и сервиса для электронного документооборота «i-Конто».

«Сервионика» работает по универсальной сервисной модели, предоставляя заказчикам в России и СНГ более 100 услуг в области ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов, а также собственные разработки — облачные платформы на проприетарных и открытых технологиях: eCloud, MakeCloud и «Рустэк». Как рассказали в компании, сотрудничество центра разработки в «Иннополисе» и московской команды разработчиков «Сервионики» ориентировано на развитие «Рустэк» и «i-Конто», а также на создание новых IaaS-решений на базе OpenStack в партнерстве с компанией «Мирантис».

По словам разработчиков, сервисная платформа «Рустэк», выведенная «Сервионикой» на рынок в 2015 г., позволяет оперативно создавать для крупных компаний и госсектора высокозащищенную и легкоуправляемую облачную инфраструктуру любой сложности, с широким спектром инструментов управления, мониторинга и аналитики сервисов и ресурсов, удобным и интуитивно понятным интерфейсом. В разработку «Рустэк» «Сервионика» инвестировала около 24 тыс. человеко-часов. Платформа разработана на основе открытого кода (OpenStack) и в настоящее время проходит сертификацию ФСТЭК и других профильных ведомств.

В свою очередь, продукт и сервис «i-Конто» для обмена юридически значимыми электронными документами обеспечивают оперативный и высокозащищенный документооборот, позволяющий сократить сроки обмена бухгалтерскими первичными документами между компаниями, снизить риски ошибок и потерь данных. В «i-Конто» использованы сертифицированные разработки российских компаний, работающих в области информационной безопасности, реализован механизм подтверждения всех этапов передачи документа, дополнительно усилен блок информационной защиты.

По мнению коммерческого директора «Мирантис» Валерия Безрукова, российский ИТ-рынок готов к рывку в облачном сегменте: возрастают не только потребности заказчиков, но и возможности разработчиков. Уже есть готовые и проверенные практикой внедрений российские решения, на которые существует долгосрочный спрос. К их числу относятся решения провайдеров, в том числе «Сервионики», а также собственные проекты заказчиков, среди которых растет число решений на открытом коде, соответствующих новым требованиям к импортозамещению и вендоронезависимости, отметил Валерий Безруков. Рост российского облачного рынка соответствует и мировому тренду: согласно опубликованному журналом «Форбс» исследованию Goldman Sachs (январь 2015 г.), затраты заказчиков на проекты по созданию облачной инфраструктуры и платформ в 2013-2018 гг. будут возрастать в среднем на 30% в год, тогда как среднегодовой темп роста ИТ-рынка в сегменте корпоративных решений составит не более 5%.

«Рынок облачных сервисов и дата-центров уже сегодня ведет за собой всю ИТ-индустрию: новые технологии требуют нового оборудования, а меняющиеся потребности заказчиков — инновационных решений. Выбор “Иннополиса” как “места прописки” новой российской ИТ-компании, которая сосредоточит свои усилия на разработке необходимых рынку отечественных облачных решений — вклад “Ай-Теко” в создание нового отечественного центра инноваций и наша возможность усилить команду специалистами с компетенциями в области передовых технологий», — заявил управляющий директор компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») Евгений Щепилов.