Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтверждающий функционирование ПО «ИВК Портал» и «ИВК Портал-К» в контексте новейшей 64-разрядной виртуальной Java-машины. Как сообщили CNews в ИВК, данный продукт ИВК сегодня применяется в системах обработки конфиденциальной информации и персональных данных в полном соответствии с требованиями действующей нормативной базы.

«ИВК Портал» представляет собой зрелую многофункциональную систему поддержки и управления распределенными веб-приложениями и информационными ресурсами для организаций, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности решения и его интеграции с различными элементами ИС предприятия. ПО «ИВК Портал» — это российская разработка, относящаяся к категории ПО с открытым кодом, в которой используется ряд продуктов Open Source. Среди них: подсистема управления контентом портала, веб-сервер Apache Tomcat (лицензия Apache License), виртуальная машина Java OpenJDK (лицензия GNU GPL v2), подсистема мониторинга сетевых ресурсов портала и др. Практически весь код «ИВК Портал» написан на языке Java.

ПО «ИВК Портал» является системообразующим элементом веб-интерфейса организации и/или ее внутренней информационной среды (интранет). Этот продукт формирует единую интеграционную среду для веб-приложений, поддерживает работу в кластерном режиме, обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, в частности, управление доступом к информационным ресурсам (на базе дискреционной модели), защиту и контроль доступа к сторонним веб-сайтам и веб-сервисам, контроль и аудит действий внутренних пользователей, аудит посещаемости информационных ресурсов и др. В то же время, ПО «ИВК Портал» обеспечивает обратную связь посетителей с владельцем информационного ресурса, поддерживает различные механизмы поиска и внешние поисковые механизмы, предоставляет функции делопроизводства при создании и модификации информационного наполнения веб- и интранет-порталов.

По словам представителей ИВК, «ИВК Портал» прозрачно взаимодействует с проприетарным ПО класса middleware «ИВК Юпитер», системой электронного документооборота «ИВК БюрократЪ» и с системой идентификации пользователей «ИВК Юпитер. Identity Manager», если эти разработки ИВК применяются в организации. Это позволяет легко подключить внутренние и внешние порталы к единой интеграционной шине предприятия, а также обеспечить централизованный контроль прохождения аутентификации в различных прикладных программах и в системе SSO (однократная аутентификация).

ПО «ИВК Портал» совместимо практически со всеми распространенными серверными версиями ОС MS Windows, с популярными дистрибутивами Linux (Red Hat, Mandriva, Debian и Ubuntu), а также с российскими версиями Linux для госсектора и силовых ведомств (Alt Linux, Astra Linux, МСВС 3.0 и 5.0). В качестве рабочей СУБД «ИВК Портал» может использовать MS SQL Server, PostgreSQL, а также СУБД «Ред База Данных» и «Линтер Бастион».