Tele2 открыл обновленный контактный центр в Челябинске

Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии обновленного контактного центра в Челябинске. Для обслуживания абонентов в федеральном масштабе Tele2 увеличивает количество его сотрудников вдвое.

Контактный центр начал работу в новом здании в столице Южного Урала. Центр рассчитан на 500 рабочих мест, его площадь составляет 3000 квадратных метров.

В 2015 г. компания запускает операции под брендом Tele2 сразу в 23 новых регионах России, что требует увеличения количества персонала в системе абонентского обслуживания. После выхода на проектную мощность услугами контактного центра в Челябинске смогут пользоваться более 7 млн абонентов в регионах Урала и Сибири.

Пользователи сотовой связи под брендом «Ростелеком» в Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах уже этим летом перейдут на систему обслуживания Tele2.

Обновленный контактный центр в Челябинске объединит все информационно-справочные службы компании Tele2 на Урале и в Сибири: обращающиеся в него абоненты смогут получать консультации по тарифам и услугам и управлять ими дистанционно. Ежедневно операторы центра обслуживают порядка 17 000 клиентов, а после перевода абонентов из новых регионов количество обрабатываемых звонков увеличится до 20 000 в сутки.