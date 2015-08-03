Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4

Компания SUSE выпустила очередной пакет обновлений для SUSE Linux Enterprise 11, который позволит заказчикам воспользоваться всеми возможностями новейшего оборудования и запускать высокомасштабируемые рабочие нагрузки, такие как базы данных, обрабатываемые в оперативной памяти. Об этом CNews сообщили в компании Novell.

«SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 позволяет оптимизировать сегодняшнюю инфраструктуру и подготавливает почву для решения будущих задач», — заявил Джордж Ши (George Shi), управляющий отдела продуктового маркетинга SUSE Linux Enterprise. — С учетом того, что приложения от более чем 4 тыс. независимых изготовителей программного обеспечения сертифицированы на данной платформе, 19 тыс. заказчиков, доверяющих SUSE Linux Enterprise 11, получат дополнительно до 7 лет технической поддержки с SP4».

SUSE Linux Enterprise 11 поддерживает 5 аппаратных архитектур: х86-32, AMD64, Intel 64, Itanium, а также системы IBM Power и System z. В SP4 включена поддержка процессора Xeon семейства E7-8800/4800 v3, IBM z13 и Power8. В отношении масштабируемости SUSE Linux Enterprise 11 сертифицирован на больших системах с 4096 логическими CPU и 64 терабайтами оперативной памяти. Как пояснили в компании, усовершенствования направлены на то, чтобы разворачивать большие нагрузки, сокращая время перезагрузки и снижая планируемые простои, более эффективно управлять памятью. Поддержка файловой системы Btrfs обеспечивает повышение производительности и надежности.

SP4 также обновил ключевые компоненты в кластерном стеке высокой доступности, включая модули pacemaker, booth и ReaR — до тех же версий, что и в SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12. Обновления внесены и в SUSE Linux Enterprise Real Time Extension — дополнение, предназначенное для улучшения предсказуемости и надежности важных приложений, критичных к времени выполнения.

Тестовую версию продукта можно скачать на сайте SUSE. SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 также доступен в публичном «облаке» следующих провайдеров: Amazon EC2, Google Compute Engine, HP Helion и Microsoft Azure.