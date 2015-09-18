Госдума пишет новый «закон об СПО»

Законопроект о приоритете свободного ПО



Комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем приступила к подготовке текста законопроекта, который установит при госзакупках приоритет свободного программного обеспечения (СПО) перед проприетарным (с закрытым кодом). При этом под СПО подразумевается не только продукты с открытым кодом, но и с возможностью его изменения и свободного тиражирования.



Законопроект в его предварительной редакции предполагает, что компании, осуществляющие закупки по 223-ФЗ (о закупках отдельными видами юрлиц) и 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок для госнужд) должны будут при наличии СПО-аналога обосновывать необходимость приобретения проприетарного ПО. При этом СПО российского происхождения будет иметь приоритет по отношению к СПО зарубежного производства.



Кроме того, проект закона предусматривает изменения в законе о персональных данных 152-ФЗ в части предоставления правообладателями ПО (и лицензионного и свободного) гарантий безопасности персональных данных пользователей при использовании этого ПО. Как пояснил ответственный секретарь думской комиссии Андрей Черногоров, речь здесь идет о выработке механизма сертификации и аттестации на класс защищенности.



Для осуществления всех этих целей депутаты хотят узаконить новые определения свободного и лицензионного ПО.



Законотворцы считают, что им удастся сэкономить бюджету порядка p160 млрд в год, повысить бюджетные поступления примерно на p125 млрд в год и создать 300 тыс. новых рабочих мест. Общий экономический эффект оценивается в p500 млрд в год.

Законопроект «о приоритете СПО» в Думу предположительно внесет глава комиссии по развитию стратегических информационных систем Дмитрий Новиков



Законопроект может быть внесен в Думу уже в конце ноября 2015 г., а вступить в силу с 1 января 2016 г.



Всестороннюю поддержку ему намерен оказывать заместитель председателя Госдумы Николай Левичев.



Аналогия с законом «о запрете зарубежного ПО»



Как рассказал CNews Андрей Черногоров, новый законопроект разрабатывается по аналогии с подписанным Президентом в конце июня 2015 г. законом, предусматривающим создание реестра российских программ, а также возможность ввода ограничений на использование зарубежных товаров и услуг с 1 января 2016 г.



«Там был заложен такой же механизм: во-первых, есть определение российского ПО, во-вторых, есть реестр этого ПО, в-третьих, есть уполномоченная организация для ведения этого реестра по контракту с Минкомсвязи», — говорит Черногоров. По его словам, реестр российского ПО наверное будет вести АРПП «Отечественный софт», а реестр СПО — скорее всего НАИРИТ или РАСПО (на конкурсной основе).



«Суть в том, что должен быть некий бизнес-процесс согласования закупки при наличии аналогов, — заявляет Андрей Черногоров. — Потому что сейчас решения закупаются огульно, без контроля».



Также Черногоров подчеркивает, что его комиссия сейчас поддерживает именно свободное, а не российское ПО. «Но когда госорганы станут выбирать подрядчика на этом открытом ПО, в тот момент по уже принятому закону они должны обратить внимание на отечественного поставщика».



Возражения отрасли



Инициатива депутатов встретила неожиданные возражения среди самих разработчиков СПО.



Как сообщил в разговоре с CNews, президент и генеральный конструктор компании «Роса» (разработчика одноименного Linux-дистрибутива) Владимир Рубанов, с его точки зрения создавать особые преференции для продуктов с открытым кодом и свободной лицензией никакого смысла не имеет. В его понимании, для госорганов принципиальное значение должно иметь то, российское ПО они закупают или нет. Вопрос открытости или закрытости кодов при этом вторичен. «Дикое СПО, которое можно скачать из интернета, государству не нужно. Нужен законченный готовый продукт и его производитель, несущий за него ответственность», — заверяет он.



С ним полностью соглашается гендиректор компании «Альт Линукс» (разработчика отечественного дистрибутива ALT Linux) Алексей Смирнов. «Вопрос в том, чтобы заказчик получал с продуктом то или иное удобство, и для этого продукта был обеспечен полный жизненный цикл, — добавляет он в беседе с CNews. — Способные обеспечить это отечественные решения имеют разные модели распространения (как по свободной, так и по несвободной лицензии), каждая из которых сама по себе обладает своими преимуществами и недостатками.



По мнению Смирнова, законодательная инициатива думского комитета несомненно вредна и может иметь опасные последствия. « В результате очередного передела от рынка могут быть отодвинуты многие отечественные компании, долгие годы разрабатывающие качественные продукты, а деньги на новую разработку окажутся у закрытых государственных и аффилированных с ними структур», — прогнозирует он.



Новые определения для ПО



Думская комиссия настаивает на следующих формулировках для программного обеспечения.



«Свободное программное обеспечение (СПО) — ПО, распространяемое на условиях свободного лицензионного договора, на основании которого пользователь получает право использовать программу в любых, не запрещенных законом целях; получать доступ к исходным текстам (кодам) программы как в целях ее изучения и адаптации, так и в целях переработки, распространять программу (бесплатно или за плату, по своему усмотрению), вносить изменения в программу (перерабатывать) и распространять экземпляры изменённой (переработанной) программы с учетом возможных требований наследования лицензии».



«Лицензионное программное обеспечение — это программное обеспечение, все возможности по использованию, модификации и распространению которого определяются для конкретного пользователя правообладателем».



С точки зрения Черногорова, на законодательном уровне на законодательном уровне эти понятия до сих пор не определены, равно как и «открытая лицензия» (хотя это и международный термин, «которым все пользуются»).



Старые определения СПО



Продолжая свою критику новой инициативы, Алексей Смирнов выражает сожаление, что законодатели не ознакомились с ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения», в котором, с его точки зрения, «все достаточно профессионально и аккуратно прописано».



«СПО — ПО, распространяемое на условиях простой (неисключительной) лицензии, которые позволяют пользователю:

- использовать программу для ЭВМ в любых, не запрещенных законом целях

- получать доступ к исходным текстам (кодам) программы как в целях изучения и адаптации, так и в целях переработки программы для ЭВМ; распространять программу (бесплатно или за плату, по своему усмотрению)

- вносить изменения в программу для ЭВМ (перерабатывать) и распространять экземпляры измененной (переработанной) программы с учетом возможных требований наследования лицензии

- в отдельных случаях распространять модифицированную компьютерную программу пользователем на условиях, идентичных тем, на которых ему предоставлена исходная программа».



«Проприетарное (закрытое) ПО: программное обеспечение, распространяемое на условиях простой (неисключительной) или исключительной лицензии, ограничивающей использование программы и/или запрещающей пользователю внесение изменений в программу для ЭВМ (переработку) и/или распространение изменений (переработанной) программы».



«Разделение ПО на "свободное" и "лицензионное" характеризует степень неосведомленности авторов нового законопроекта, — считает Смирнов. — Более того, под предложенное определение "лицензионного" ПО однозначно попадает и все "свободное" ПО»,



Также стоит отметить, что собственное определение свободного и лицензионного ПО есть и у Минкомсвязи — в методических рекомендациях для госорганов при предоставлении ими госуслуг в электронном виде. Оно по сути повторяет традиционные международные формулировки.



«Свободная программа — программа для ЭВМ, право использования которой предоставляется на основании свободной лицензии, и исходный текст которой может быть получен любым лицом, владеющим экземпляром (копией) программы,

выраженной в форме объектного кода: безвозмездно, либо без дополнительной платы сверх цены, уплаченной за экземпляр программы, выраженной в форме объектного кода — в случае приобретения такого экземпляра на основании договора купли-продажи или иного возмездного договора, либо по цене, не превышающей суммы расходов, которые необходимо произвести для передачи исходного текста (расходов на оплату почтовых услуг – в случае передачи исходного текста на материальном носителе или иных подобных расходов)».



«Проприетарная программа — программа для ЭВМ, не являющаяся свободной и не являющаяся при этом полусвободной, то есть программой, лицензия на которую позволяет лицензиату использовать программу на условиях, аналогичных условиям свободной лицензии, за исключением использования программы в коммерческих целях».

