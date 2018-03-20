Microsoft, SAP, HPE пообещали сильно не наказывать нарушителей лицензий

Шесть крупных игроков рынка программного обеспечения присоединились к совместной инициативе Red Hat, Google, Facebook и IBM, призванной минимизировать финансовые риски разработчиков решений на основе ПО с открытым исходным кодом.

«Смягчение» лицензионных требований

Red Hat Software, американский разработчик решений на основе открытого исходного кода, анонсировал присоединение к Google, Facebook и IBM еще шести компаний – лидеров отрасли, внесших весомый вклад в развитие свободного программного обеспечения – к инициативе, целью которой является повышение предсказуемости лицензирования ПО с открытым исходным кодом.

Участники договорились распространить более «мягкий» подход, который предлагает лицензия GPLv3, на код своих продуктов, лицензируемый под GPLv2 и LGPLv2. Предложенный подход подразумевает более терпимое отношение к непреднамеренным (в результате ошибок) нарушениям условий лицензии.

Теперь нарушители получат время на исправление оплошностей вместо немедленного отзыва лицензии. Кроме того, новые участники инициативы, в числе которых значатся Microsoft, SAP, SUSE, CA Technologies и HPE (Hewlett Packard Enterprise), пообещали прибегать к мерам судебного характера только в крайнем случае.

Штаб-квартира компании Microsoft

«Мы рассматриваем это событие как важное заявление о том, что деятельность по обеспечению соблюдения условий лицензий должна способствовать более активному участию в разработке и внедрению программного обеспечения с открытым исходным кодом», – отметил Майкл Каннингем (Michael Cunningham), исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Red Hat.

GPL и особенности лицензирования

GNU General Public License (GPL) – лицензия, предоставляющая пользователю право свободно копировать, модифицировать и распространять лицензированное под нее программное обеспечение. GPL не позволяет «закрывать» исходный код или использовать его фрагменты в программах с закрытым исходным кодом. Более того, она требует от распространителя бинарных (исполняемых) файлов предоставлять исходные коды по первому требованию пользователя.

GPLv2 (вторая версия) предусматривает возможность отзыва лицензии у нарушителя описанных выше условий и, как результат, прекращение всех прав лицензиата. Столь строгий подход оставляет компании, использующие ПО на основе GPLv2-кода, в крайне уязвимом положении, так как даже незначительная ошибка влечет за собой риск оказаться в суде.

Широкую известность приобрел инцидент с Патриком МакХарди (Patrick McHardy), лидером проекта Netfilter – брэндмауэра, входящего в состав ядра Linux. МакХарди злоупотреблял своим авторском правом на Netfilter ради личного обогащения. Разработчик добивался от компаний, использовавших ядро Linux без публикации исходных кодов, финансовых компенсаций за нарушение GPLv2.

GPLv3, в отличие от второй версии, предоставляет разработчику 30 дней на исправление выявленных нарушений, что позволяет избежать немедленного отзыва лицензии и возможных судебных разбирательств. В случае устранения нарушений в указанный срок и при условии, что правообладатель не уведомил лицензиата о новых нарушениях в течение 60 дней, права на лицензию полностью восстанавливаются.

Несмотря на то, что в 2007 г. Фондом свободного программного обеспечения была представлена GPLv3 в окончательной редакции, вторая версия до сих пор остается самой распространенной лицензией свободного ПО. Под GPLv2, к примеру, лицензируется ядро Linux – ключевой элемент целого семейства популярных операционных систем. Именно это обстоятельство и подтолкнуло титанов индустрии открытого ПО к поиску компромиссов в вопросах лицензирования.