Google создает новую ОС

Новая операционная система Google будет предназначена для процессоров и микроконтроллеров миллиардов устройств, объединенных концепцией «интернет вещей». Как ожидается, она будет обладать низкими требованиями к аппаратной части.

Корпорация Google разрабатывает новую операционную систему под кодовым названием Brillo, предназначенную для «интернета вещей» — миллиардов объединенных в сеть устройств самого разного типа — от датчика температуры до автомобиля.

Новая система будет устанавливаться на всевозможные устройства, включая бытовые электронные устройства, всевозможные датчики и т. д., сообщает The Information со ссылкой на осведомленный источник. Представить новый продукт компания планирует на следующей неделе на ежегодной конференции Google I/O.

Созданием новой системы занимается группа, связанная с разработкой Android. Brillo, скорее всего, будет выпущена под этим же брендом, утверждает источник, однако, ее аппаратные требования будут намного ниже, чем у Android. Например, объем оперативной памяти устройства должен будет составлять не более 32 или 64 МБ (минимальное значение для Android — 512 МБ).

Сегодня в небольших интернет-устройствах и встраиваемой электронике используется большое количество различных операционных систем. Главным образом это системы, предлагаемые самими производителями встраиваемых процессоров и контроллеров. Такие системы называются операционными системами реального времени (Real-Time Operating System, RTOS). Они обладают необходимым и достаточным набором функций для работы конкретного оборудования, за управление которого отвечают.

К этой сфере проявляет внимание не только Google. На днях Samsung представила чипы Artik, тоже предназначенные для «интернета вещей». Однако в них используется сторонняя операционная система реального времени — Nucleus OS от компании Mentor Graphics. Примечательно, что сама Samsung пока предпочитает не вступать к конкуренцию за рынок программного обеспечения. По всей видимости, компания пока не готова к борьбе, хотя могла бы оптимизировать для этих целей Tizen, которую уже внедрила в свои новые телевизоры, отмечает Fortune.



Новая ОС будет предназначена для микроконтроллеров миллиардов новых интернет-устройств на планете

Осенью 2014 г. собственную ОС для «интернета вещей» под названием mbed OS представила компания ARM Holdings — разработчик самых популярных процессоров для смартфонов и планшетов. Выход первых продуктов на ее основе ожидается в нынешнем году. Из других подобных операционных систем можно отметить Contiki. Это проект с открытым исходным кодом, специально созданный для набирающей популярность концепции.

Учитывая активные темпы развития рынка ПО для «интернета вещей», стремление Google выпустить собственную ОС вполне оправдано. С развитием нового направления непременно появятся разработчики, которые предложат инновационные приложения, способные вывести жизнь людей на новый уровень, пишет Fortune. А если у Google будет, что им предложить, компания сможет контролировать направление развитие отрасли и часть дохода, который она будет приносить, отмечает журнал.

Согласно IDC, объем рынка «интернета вещей» в денежном выражении в 2013 г. составлял $1,3 трлн. Эксперты считают, что в ближайшие годы этот показатель будет расти в среднем на 13% в год и к 2020 г. достигнет $3 трлн. Предполагается, что к этому времени общее количество устройств, объединенных в «интернет вещей», составит около 30 млрд штук.