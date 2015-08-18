Итальянцы возвращаются с OpenOffice на MS Office 365 ради двукратной экономии

Администрация итальянского города отказалась от свободного пакета OpenOffice из-за более высоких расходов на обучение и значительной траты времени на обеспечение совместимости форматов. В результате было решено перейти на Office 365, что позволит получить 80-процентную экономию издержек.

Отказ от OpenOffice

Администрация города Пезаро в Италии отказалась от использования пакета OpenOffice и перешла на Microsoft Office 365, сообщает ZDNet. Власти утверждают, что это решение позволит им достичь 80-процентной экономии совокупной стоимости владения, включающей внедрение, поддержку, оплату подписки и другие статьи расходов.

В период с 2011 по 2014 г.г. администрация Пезаро обучила около 500 сотрудников работе в OpenOffice. В конечном счете, в 2014 г., она приняла решение отказаться от открытого продукта и вернуться на решения Microsoft.

Отказ от OpenOffice

По словам Стефано Брусколи (Stefano Bruscoli), главы департамента статистики и информационных систем администрации Пезаро, экономия при переходе на Office 365 будет обеспечена, главным образом, на внедрении.

Проблемы при переходе на OpenOffice

После того как администрация решила использовать OpenOffice, она столкнулась с необходимостью существенных затрат на внедрение, о которых не предполагала заранее. «Мы столкнулись с рядом сложностей, некоторые возможности стали недоступны, — поделился Брусколи. — Более того, мы не смогли найти замену Access, а замена оказалась неполноценной (в десятках файлов использовались различные макросы). Поэтому мы решили использовать гибридную конфигурацию — то есть использовать два решения одновременно. Это привело к разрушающим последствиям».



Переход с OpenOffice на Office 365 позволит достичь 80-процентной экономии издержек

Брусколи пояснил, что основная сложность проекта состояла в обеспечении совместимости между пакетами. Они потратили на это массу полезного времени, которое могли бы использовать более эффективно. Ежедневно каждый из приблизительно 300 сотрудников администрации тратил до 15 минут на решение этой задачи.

Сумма расходов

Согласно исследованию Netics, проведенному по заказу муниципалитета и Microsoft, в год расходы на содержание OpenOffice составили 530,38 евро в расчете на одного пользователя, и 93% этой суммы — затраты на внедрение.

С другой стороны, Office 365 обойдется администрации в 197,49 евро в год в расчете на одного пользователя. Более низкое значение обусловлено тем, что, во-первых, сотрудники администрации хорошо знакомы с продукцией Microsoft и умеют в ней работать, во-вторых, им не нужно заботиться об обеспечении совместимости форматов.

Другие примеры отказа от OpenOffice

Муниципалитет Пезаро — один из последних примеров отказа от открытых продуктов ради проприетарных решений. В 2012 г. совет города Фрайбург-в-Брайсгау в Германии отказался от OpenOffice в пользу пакета Microsoft из-за значительного снижения продуктивности сотрудников. Дело в том, что экономия от внедрения OpenOffice в администрации составила всего 70 тыс. евро. Тогда как потери городской администрации от снижения производительности работы сотрудников за пять лет использования OpenOffice — около 2,5 млн евро. В 2012 г. власти финского города Хельсинки спустя два года оценок пришли к выводу, что переход на OpenOffice приведет к нежелательному увеличению бюджета.