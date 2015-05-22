Минэкономразвития одобрило «запрет импортного ПО» в госсекторе. Дело за Минфином

Разработанный Минкомсвязи проект постановления Правительства, направленного на создание преференций российскому ПО при госзакупках, после появления в нем слова «запрет» получил долгожданное для отрасли одобрение Минэка. При этом в Минкомсвязи заверяют, что внесению документа в Правительство уже давно препятствует только отсутствие согласований с Минфином.

20 мая 2015 г. в Минэкономразвития под эгидой ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» прошло очередное обсуждение проекта постановления Правительства, предполагающее создание преференций российскому ПО при проведении госзакупок.

В мероприятии приняло участие более 30 ИТ-компаний, включая «1C», InfoWatch, Abbyy, «Галактику», «Ред софт» и др.

В той версии документа (скачать PDF с сервера CNews), которая до сих пор размещена, в свободном доступе на портале раскрытия информации о законотворческой деятельности чиновников, говорится о том, что госзакупки софта будут ограничены продуктами, входящими в реестр отечественного ПО. А если заказчик решит покупать иностранный продукт, ему придется обосновывать свой выбор в конкурсной документации.

Дата последнего изменения в паспорте этого проекта — 25 февраля 2015 г. Однако, как сообщили CNews в Минкомсвязи, с тех пор документ уже успел подвергнуться стандартным процедурам общественного обсуждения и согласования с заинтересованными ведомствами. «Работа над итоговой редакцией проекта постановления, учитывающей ряд полученных замечаний и предложений, завершилась 30 апреля 2015 г.», — говорят в министерстве.

Новая версия проекта постановления (имеется в распоряжении CNews) выглядит по отношению к зарубежному ПО более строгой: в тексте появилось слово «запрет». Однако, исполнительный директор «Отечественного софта Евгения Василенко в разговоре с CNews выразила уверенность в том, что по сути механизм преференций остался прежним. «Заказчик имеет право купить иностранное ПО, если нет отечественного соответствующего класса или оно не решает стоящие задачи, — поясняет она. — При этом из тендерной документации должно быть ясно, каким именно требованиям не соответствуют российские решения».

Как отмечает Василенко, по итогам совещания директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов заявил, что его ведомство в целом поддерживают текущую редакцию постановления, так как мероприятие продемонстрировало единодушную поддержку предлагаемых мер со стороны отрасли, в то время как сами эти меры можно считать достаточно мягкими по отношению к заказчикам.

Примечательно, что в понимании отрасли принятие постановления тормозилось именно существовавшими ранее претензиями со стороны Минэка, и теперь, после того как ведомство направит в Мнкомсвязи свой позитивный отзыв, проект, наконец, получит «зеленый свет».

В то же время в самом Минкомсвязи CNews сообщили буквально следующее. «13 мая 2015 г. состоялось итоговое согласительное совещание по документу, на котором было зафиксировано, что внесению проекта постановления в установленном порядке в Правительство РФ препятствует отсутствие письменной позиции Минфина. Представитель Минфина пообещал направить позицию до 15 мая, но по настоящий момент письмо Минфина так и не поступило». (Комментарий был дан утром 21 мая; — прим. CNews.)

Стоит отметить, что идея создания реестра отечественного ПО за последнее время нашла отражения сразу в двух законопроектах. Первый из них в начале апреля в Госдуму внес глава думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Леонид Левин (находится на доработке на этапе первого чтения, ближайшее рассмотрение ориентировочно 22 мая 2015 г.). Второй — 18 мая сенатор Людмила Бокова (дата рассмотрения не определена).