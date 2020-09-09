Вышла ОС Android 11. Что в ней нового?

Состоялся релиз свежей версии операционной системы Google Android 11. С новой версией ОС пользователям будет проще управлять беседами, подключенными устройствами, настройками конфиденциальности и многим другим. Среди обновлений – единый раздел для управления чатами, встроенная функция записи экрана, беспроводное подключение к Android Auto и новые настройки приватности.

Релиз Android 11

Корпорация Google начала распространения финальной сборки открытой операционной системы Android 11 для мобильных устройств. В первую очередь это обновление станет доступно смартфонам Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а в дальнейшем появится на устройствах других брендов.

В новой версии разработчики сосредоточились на упрощении управления беседами, подключенными устройствами, а также конфиденциальностью пользователя. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Google.

Некоторые новые функции ОС станут эксклюзивными для фирменных смартфонов Google – Pixel. В их числе – возможность легко найти своих друзей, которые решили поделиться своим местоположением, с помощью «Карт Google» в режиме дополненной реальности, «умные» подсказки ответов при общении в чатах, а также ситуативные рекомендации приложений, основанные на действиях пользователя.

Google выпустила финальную версию Android 11

Напомним, что первая предварительная версия Android 11 для разработчиков была выпущена в феврале 2020 г. Официально ОС была представлена в июне 2020 г., тогда же состоялся релиз первой бета-версии. Предыдущая версия фирменной ОС Google вышла в августе 2019 г.

Упрощение общения

В ОС Android 11 для более удобного управления беседами чаты из разных приложений сгруппированы и перенесены специальный выделенный раздел уведомлений. Кроме того, пользователь теперь может отметить чаты как приоритетные, чтобы никогда не пропускать важные сообщения, даже в случае работы в режиме «Не беспокоить».

В Android 11 сообщения из чатов сгруппированы отдельно, а среди бесед можно выбирать приоритетные

Со всплывающими чатами можно выполнять сразу несколько задач. Для того, чтобы ответить на сообщение, больше нет необходимости переключаться между приложениями.

Наконец, в Android появилась встроенная функция записи экрана. Она позволяет снимать все, что происходит на экране смартфона и делиться видеозаписью. Причем можно записывать звук с микрофона или воспроизводимый на устройстве – как по отдельности, так и одновременно. Ранее для записи видео с экрана было необходимо устанавливать сторонние приложение.

Управление подключенными устройствами и медиаконтентом

В Android 11 появился раздел с «умными» устройствами, он находится на экране управления питанием, который вызывается длительным нажатием кнопки питания. Управлять подключенными устройствами, например, термостатом или функцией «умной» блокировки (Smart Lock) можно одним нажатием. Кроме того, на этом же экране теперь находится раздел с картами из Google Pay, выбрать подходящую стало значительно проще и быстрее по сравнению с необходимостью искать и запускать отдельное приложение.

В Android 11 переработан экран управления питанием

Обновлен дизайн элементов управления воспроизведением музыки и видео. Кроме того, теперь при помощи интерфейса плеера в шторке можно быстро переключаться между устройствами, через которые воспроизводится медиаконтент, не прерывая данный процесс, к примеру, с Bluetooth-колонки на наушники или обратно.

Переключить устройство, через которое воспроизводится звук, в Android 11 можно прямо в интерфейсе под шторкой

Смартфонам с ОС Android 11 отныне доступно беспроводное подключение к Android Auto при условии использования сервиса с совместимым автомобилем. Таким образом, за рулем пользователю в беспроводном режиме доступны все функции смартфона: построение маршрут одним нажатием, надиктовка сообщения, управление музыкой и запросы к «Google ассистенту».

Конфиденциальность и личные данные

Приложениям в Android 11 можно выдавать разовый доступ к микрофону, камере или данным о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ, оно запросит его снова. Если пользователь давно запускал программу с ранее выданным набором разрешений операционная система автоматически их отзовет, уведомив об этом. При необходимости права доступа можно будет восстановить в любой момент.

В Android 10 Google изменила подход к распространению обновлений в рамках Project Mainline. В Android 11 добавлены 12 дополнительных модулей обновления системы через Google Play. Теперь непосредственно через фирменный магазин приложений Google будет поступать больше исправлений, касающихся безопасности и конфиденциальности операционной системы. Кроме того, они будут выходить чаще, и пользователю не придется ждать выхода полного обновления ОС.

Android 11 обеспечивает пользователям Android Enterprise равный уровень конфиденциальности на рабочих и личных устройствах. При использовании рабочего аккаунта, отдел технической поддержки сможет управлять устройством, не отслеживая при этом личные данные и действия пользователя на смартфоне.

Поддержка нестандартных экранов

В Android 11 Google реализовала поддержку дисплеев с различными форматами. Система теперь поддерживает все формы вырезов и отверстий под фотокамеры, различные соотношения сторон, степени скругления боковых граней и даже устройства с двумя дисплеями.

