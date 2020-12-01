Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

Разработан современный эмулятор Flash Player, который позволит всем желающим безопасно воспроизводить Flash-анимацию даже после того, как поддержка данной технологии будет полностью отключена в конце 2020 г. По словам разработчиков, эмулятор Ruffle лишен недостатков фирменного плеера Adobe, из-за большого числа которых проект пришлось свернуть. Софт уже принят на вооружение легендарным «Архивом интернета», в коллекции которого более 1 тыс. Flash-программ.

Программисты не отпускают Flash на покой

Группа энтузиастов работает над проектом Ruffle, который призван продлить жизнь интернет-ресурсов, продолжающих использовать устаревшую технологию Flash.

В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как самостоятельное приложение на стороне клиента, так и встраиваться в веб-страницы при помощи технологии Webassembly. Код эмулятора опубликован на хостинге проектов Github на условиях лицензий Apache 2.0 и MIT. Финансовую поддержку проекту, в частности, оказывают издание The New York Times и развлекательная площадка Newgrounds.

По заявлению разработчиков, владельцам сайтов не придется вносить существенные изменения в их код, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Flash: достаточно установить приложение Ruffle на сервер и добавить единственную строчку HTML-кода (загружает специальную библиотеку на языке Javascript) на каждую страницу, включающую Flash-контент. В результате Ruffle автоматически обнаружит Flash-ролики и обеспечит их воспроизведение в браузерах Chrome, Firefox и Safari, в том числе на мобильных платформах.

В конце 2020 г. Adobe Flash Player перестанет работать во всем мире. Проект Ruffle продлит жизнь сайтов, применяющих Flash-технологии

В том случае, если автор сайта, разработанного с применение Flash-технологий, не озаботится установкой Ruffle, посетители все равно смогут запускать Flash-игры и -видео на ПК и гаджетах. Отдельное приложение (пока без графического интерфейса) доступно для операционных систем Windows, macOS и Linux. Для пользователей браузеров Firefox и Chrome разработано специальное дополнение на замену фирменному Flash-плагину Adobe.

Разработчики Ruffle акцентируют внимание на высоком уровне безопасности эмулятора в сравнении с существующими Flash-плеерами. По их словам, «использование преимуществ песочниц для браузеров и возможностей языка Rust по работе с памятью позволяет избегать всех подводных камней, которыми так славится Flash».

На сегодняшний день проект Ruffle пребывает на начальной стадии развития, однако эмулятор уже позволяет корректно воспроизводить Flash-контент, созданный на раннем этапе жизненного цикла технологии – вплоть до 2006 г. Согласно информации, опубликованной на официальной странице проекта, поддержка языков Action Script 1 и 2 обеспечена на уровне 70%, а API – 35%. Поддержка языка Action Script 3, который появился в 2009 г. с выходом Flash Player 9 (июнь 2006 г.), пока находится на «зачаточном» уровне: реализовано всего 5% его возможностей.

Несколько слов о технологии Flash

Flash – это мультимедийная платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Ранее широко применялась для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей.

На стороне клиента для воспроизведения Flash-контента применялся специальный плеер – Flash Player. Его можно было установить как в качестве самостоятельного приложения, так и в виде подключаемого модуля браузера.

Изначально Flash разрабатывался компанией Futurewave и был известен как Futuresplash Animator. Но в 1996 г. разработчик был выкуплен компанией Macromedia, которая переименовала продукт во Flash. В апреле 2005 г. стало известно, что Adobe покупает Macromedia за $3,4 млрд.

Как «убивали» Flash

Напомним, что после 31 декабря 2020 г. Flash-содержимое перестанет воспроизводиться с помощью уже установленных экземпляров плеера. Кроме того, Adobe не только перестанет выпускать обновления для плеера, но и удалит все ссылки на загрузку его установщика со своего сайта.

В декабре 2016 г. компания Google начала отключать поддержку Flash в своем браузере Chrome и заменять его на HTML5. До этого, весной 2016 г., стало известно, что в IV квартале 2016 г. Google Chrome будет проигрывать Flash без дополнительных действий пользователя только на 10 сайтах. В список этих 10 ресурсов вошли: Youtube.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Twitch.tv, Amazon.com, а также Vk.com, Yandex.ru, Ok.ru и Mail.ru. Таким образом, на 40% список исключений оказался сформирован из российских ресурсов. В Google пояснили, что все указанные сайты наиболее часто используют технологию Flash по сравнению с другими сайтами в интернете, на основе статистики, которую компания получает из браузера Chrome.

Через несколько дней после Google об отказе от Flash объявила Microsoft. В браузерах Edge (на старом движке EdgeHTML) и Internet Explorer он должен был полностью перестать работать в конце 2019 г. В новом Edge на базе Chromium Microsoft придерживается тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Google Chrome. Отключение Flash пройдет в несколько этапов, полностью поддержка будет прекращена в декабре 2020 г.

Похожий план реализует Mozilla – ее браузер Firefox полностью перестанет поддерживать Flash в декабре 2020 г.

Поводом для прощания с устаревшей технологией стала ее уязвимость. К примеру, в феврале 2014 г. Adobe выпустила обновление для Flash Player на платформах Windows, Mac и Linux. Оно устраняло уязвимость, позволявшую хакерам получить контроль над компьютером жертвы. «Дыру» нашли российские аналитики из «Лаборатории Касперского».

В апреле 2014 г. во Flash Player была устранена критическая уязвимость, затрагивавшая пользователей платформ Windows, Mac и Linux. Эксперты полагали, что она была использована сирийскими диссидентами, выступающими против правительства, в шпионских целях.

Позже в апреле США обвинили Россию в организации атаки на иностранное государство с использованием «дыры» во Flash. Как утверждали американские СМИ, взломщики хотели получить доступ к электронной переписке с США о санкциях в отношении России.

В апреле 2016 г. Adobe в экстренном порядке выпустил обновление для Flash player, который стал мишенью хакеров. Злоумышленники использовали его для распространения вируса-вымогателя, блокировавшего компьютеры пользователей и шифровавшего на них данные.

В марте 2020 г. компания Eset обнаружила хакерскую кампанию группировки Turla, нацеленную на несколько известных веб-сайтов Армении. Киберпреступники использовали методы социальной инженерии и распространяли ранее неизвестное вредоносное ПО под видом фейковых обновлений Adobe Flash (Netflash и Pyflash).

Несмотря на фактическую «смерть» Flash, по данным w3techs, около 2,3% сайтов в мире по-прежнему задействуют эту технологию. Данный показатель непрерывно снижается с 2011 г. В промежутке с 2011 по 2018 г. доля веб-ресурсов, использующих Flash, уменьшалась в среднем на три процентных пункта в год. С 2019 г. темпы падения популярности технологии несколько замедлились.

«Архив интернета» берет Ruffle на вооружение

В ноябре 2020 г. НКО Internet Archive («Архив интернета») пообещала сохранить популярный Flash-контент, который она считает культурным достоянием человечества, в собственной коллекции.

На данный момент эта коллекция насчитывает около 1,5 тыс. видеороликов и игр. Воспроизведение Flash-содержимого на сайте архива обеспечивает эмулятор Ruffle.

Напомним, что Internet Archive – американская некоммерческая ассоциация и одноименный веб-портал, представляющий собой крупнейшую электронную библиотеку интернета. Это ресурс мирового масштаба, и он официально входит в Международный консорциум сохранения интернета (International Internet Preservation Consortium).

Internet Archive был основан Брюстером Кейлом (Brewster Kahle) в Сан-Франциско в 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО.