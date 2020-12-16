Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

Приобретение Neverware без лишнего шума

Корпорация Google купила американскую компанию Neverware, разработчика ОС Cloudready, предназначенной для устаревших компьютеров. Сообщение об этом опубликовал официальный Twitter-аккаунт Neverware во вторник, 15 декабря 2020 г. Google приобретение не анонсировала.

Cloudready построена на базе Chromium OS, версии фирменной операционной системы Google – Chrome OS – с открытым исходным кодом. Cloudready позиционируется разработчиками в качестве решения для маломощных, в том числе и устаревших, персональных компьютеров. Существует как коммерческая версия Cloudready, предназначенная, в первую очередь, для учебных заведений, так и домашняя, которую может скачать и установить любой желающий совершенно бесплатно.

Представитель Google в разговоре с журналистами портала 9to5Google подтвердил факт приобретения Neverware, не раскрыв при этом детали сделки. Известно, что команда поглощенной компании вольется в коллектив разработчиков Chrome OS.

Google купила разработчика предназначенной для устаревших компьютеров операционной системы Cloudready

Neverware заблаговременно, 11 декабря 2020 г. опубликовала на своем сайте ответы на вопросы, которые потенциально могли бы возникнуть у действующих пользователей Cloudready. В частности, клиентов заверили в том, что в настоящее время Google не планирует повышать цены на коммерческую версию решения или отказываться от продолжения разработки его бесплатной версии. Обладатели лицензий на Cloudready смогут продолжить пользоваться продуктом, как и раньше. Однако в будущем Cloudready полностью вольется в проект ChromeOS, говорится в заявлении компании.

Подробнее о Cloudready

Нью-йоркский стартап Neverware был основан в 2011 г. С 2015 г. компания занимается разработкой облачной операционной системы Cloudready, имеющей общую кодовую базу с Chrome OS.

Система позволяет «дать вторую жизнь» устаревшему оборудованию за счет переноса части вычислений в облако, тем самым снимая нагрузку с и так слабого по сегодняшним меркам «железа». Cloudready на сегодняшний день официально поддерживает 449 устройств, в том числе выпущенных более 12 лет назад. Среди них как Windows-машины, так и устройства Apple. По данным Neverware, Cloudready за все время существования была установлена 1,37 млн раз.

Установить бесплатную версию ОС можно попытаться на любой ПК, не включенный в список поддерживаемых устройств, однако корректная работа системы в таком случае не гарантируется. В документации к продукту подчеркивается, что для комфортной работы целевая машина должна располагать не менее чем 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ свободного места на жестком диске. Для использования, скорее всего, не подойдут устройства, выпущенные до 2007 г., а также компьютеры, оснащенные графическими чипами Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650.

Изначально основной продукт Neverware был ориентирован на учебные заведения, не желающие тратить значительные средства на обновления парка компьютеров. За время своего существования Cloudready была взята на вооружение учебными заведениями в более чем 1 тыс. школьных округов в 50 штатах США и 21 стране мира.

В 2017 г. компания в рамках раунда B привлекла более $6,5 млн инвестиций. Возглавила раунд Google. Полученные средства в Neverware рассчитывали направить на экспансию в корпоративный сегмент рынка.

Успехи Chrome OS

Chrome OS – это «легковесная» операционная система корпорации Google, базирующаяся на ядре Linux и браузере Google Chrome и, в первую очередь, предназначенная для работы с веб-сервисами. Благодаря сравнительно низким требованиям к «железу» ОС работает на недорогих ноутбуках, которые сначала неофициально, а затем и самой Google стали называться «хромбуками».

Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г. К лету 2016 г. ОС обзавелась поддержкой Android-приложений.

По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в ноябре 2020 г. на долю Chrome OS приходилось лишь 0,42% рынка операционный систем. Здесь привычно доминировала Windows (87,56%), а в ее преследователях были macOS (9,54%) и Linux (2,35%). Последняя, к слову, в первом полугодии 2020 г. увеличила свою долю рынка более чем вдвое.

В сентябре 2020 г. CNews писал, что Google работает над новой операционной системой в рамках проекта под названием LaCrOs. Ее построят на Chrome OS, которая лишится интегрированного браузера Chrome, на протяжении всего ее существования служившего основой для нее.

В октябре 2020 г. основанная россиянами компания Parallels выпустила ПО для запуска приложений Windows на «хромбуках». Решение нацелено на корпоративных клиентов, обходится почти $70 в месяц за одного пользователя и требует отнюдь не слабого «железа». К примеру, подойдет недавно выпущенный «хромбук» HP Pro c640 Chromebook Enterprise, цена которого в рознице превышает $1,1 тыс.