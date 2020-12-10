Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat

Компания Cloudlinux определилась с именем бесплатного «клона» Red Hat Enterprise. Дистрибутив, который позиционируется как бесплатная полноценная замена CentOS, назвали Almalinux. Ожидается, что первый его выпуск будет доступен в I квартале 2021 г.

Найдена замена CentOS

Американская компания Cloudlinux планирует выпустить полноценную замену операционной системе CentOS 8, поддержку которой раньше срока неожиданно прекратила Red Hat. Первый выпуск дистрибутива, получившего название Almalinux, компания намерена сформировать в течение I квартала 2021 г.

В развитие проекта Cloudlinux, основанная выходцем из Украины, Игорем Селецким, собирается вкладывать по $1 млн ежегодно.

Almalinux подобно CentOS 8 основан на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 и на 100% с ним бинарно совместим. Дистрибутив, как ожидается, будет совершенно бесплатным для всех пользователей, а функцию управления развитием проекта Cloudlinux по готовности первого выпуска собирается передать сообществу.

Классической CentOS, заброшенной Red Hat, нашлась замена

Обновления для ветки дистрибутива, основанной на пакетной базе RHEL 8, в Cloudlinux обещают выпускать до 2029 г. Заявлена возможность максимально простой миграции с CentOS 8.

Суета вокруг CentOS

CentOS – дистрибутив Linux, основанный на коммерческом RHEL компании Red Hat, и полностью совместимый с ним. Загрузить и установить CentOS совершенно свободно может любой желающий, однако рассчитывать на полноценную техническую поддержку от Red Hat в таком случае не приходится.

Изначально Red Hat не имела к CentOS никакого отношения. Проект существует с 2004 г., а Red Hat «присоединилась» к нему лишь в январе 2014 г., объявив, что будет спонсировать дальнейшее его развитие. В этот же период времени к ней перешли все права на товарные знаки CentOS.

В декабре 2020 г. стало известно, что Red Hat прекратит поддержку актуальной версии CentOS почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г. Поддержка предполагает регулярный выпуск важных исправлений ошибок в ядре и прочем ПО, присутствующем в репозиториях дистрибутива.

В качестве альтернативы компания предложила пользователям перейти на непрерывно обновляемую редакцию – CentOS Stream, которую по степени «экспериментальности» можно расположить между традиционно максимально стабильной RHEL и всегда включающей самое свежее ПО Fedora. Данный шаг Red Hat вызвал изрядное негодование пользователей, рассчитывавших на поддержку CentOS до 2029 г.

Напомним, что Red Hat была куплена корпорацией IBM в 2019 г. Общая сумма сделки составила $34 млрд, то есть на 60% выше тогдашней рыночной стоимости компании – разработчика RHEL.

Анонс Lenix и других «клонов» RHEL

Практически сразу же после обнародования планов Red Hat по досрочному прекращению поддержки CentOS 8 ряд организаций и энтузиастов выступил с предложением альтернатив.

В числе первых была компания Cloudlinux, которая на тот момент уже имела значительный опыт создания сборок на основе RHEL, необходимую инфраструктуру, а также штат разработчиков и сопровождающих. Будущий бесплатный форк RHEL получил предварительное название Lenix.

Также о разработке дистрибутива на замену CentOS объявил Грег Курцер (Greg Kurtzer), основатель проекта CentOS. Новый дистрибутив – форк RHEL, к созданию которого специалист собирался привлечь друзей и сообщество, получил название Rocky Linux.

Корпорация Oracle, которая около 14 лет занимается разработкой собственного «клона» RHEL – Oracle Linux, предложила системным администраторам бесплатный скрипт для безболезненного перевода машин с CentOS на собственное решение.

Несколько фактов о Cloudlinux

Технологическая компания Cloudlinux основана в 2009 г. выходцем из Украины Игорем Селецким, который в настоящее время занимает в ней должность главного исполнительного директора (CEO).

Основатель и CEO Cloudlinux Игорь Селецкий

Согласно официальному сайту компании, штаб-квартира Cloudlinux расположена в Пало-Альто (Калифорния, США). По данным Tadviser, команда компании включает более 100 профессионалов из Восточной Европы, стран Европейского союза и США.

Основной продукт Cloudlinux – серверная операционная система Cloudlinux OS, нацеленная на применение хостинг-провайдерами. Под ее управлением, как утверждается на сайте компании, работает более 60 тыс. серверов и свыше 20 млн веб-сайтов.

Среди клиентов Cloudlinux, в частности, хостинг-провайдеры 1&1, Liquid Web и компания Dell.