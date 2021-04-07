Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим

Microsoft опубликовала экспериментальные сборки собственного дистрибутива OpenJDK для Windows, Linux и macOS, который поддерживает работу ряда систем в инфраструктуре корпорации. Загрузить и установить набор средств разработки и выполнения приложений на популярном языке программирования Java может бесплатно любой желающий.

Java-дистрибутив Microsoft

Microsoft выпустила предварительную версию собственного дистрибутива OpenJDK с долгосрочной поддержкой. Об этом сообщается в блоге разработчиков корпорации.

На официальном сайте Microsoft представлены бесплатные сборки на базе OpenJDK 11 под архитектуру x64 для серверного и десктопного применения в Windows, macOS и Linux. Компания обещает поддержку Java 11 как минимум до 2024 г. Там же опубликованы ссылки на находящийся в раннем доступе дистрибутив OpenJDK 16 для систем на базе процессоров ARM64.

Microsoft утверждает, что дистрибутив прошел тестирование JCK, который используется для проверки совместимости со спецификацией Java 11. Компания позиционирует Microsoft JDK как простую замену любому другому дистрибутиву OpenJDK. На данный момент дистрибутивы не рекомендуются к применению в «боевых условиях» ввиду их экспериментального статуса.

Microsoft выпустила собственный дистрибутив OpenJDK

Тем не менее, пользователи облачных сервисов Azure уже могут опробовать новинку через Azure Shell, а в течение 2021 г. Microsoft JDK станет дистрибутивом по умолчанию для сервисов Azure, говорится в блоге разработчиков.

Что такое OpenJDK и Java

OpenJDK – это проект по созданию полностью совместимого набора инструментов разработки и запуска приложений на языке программирования Java, состоящего исключительно из свободного и открытого исходного кода. Набор включает себя компилятор в байт-код Java (javac), стандартные библиотеки классов Java, примеры, документацию, утилиты и среду выполнения Java (JRE).

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы. Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной для бизнес-пользователей.

Напомним, что в начале апреля 2021 г. был положен конец многолетнему разбирательству между Oracle и Google. Верховный суд США встал на сторону Google в споре с Oracle на тему незаконного использования API языка Java. Череда судебных процессов затянулась на 11 лет, различные инстанции признавали победу то за Google, то за Oracle. За прошедшие годы сумма, которую Google могла бы выплатить в случае проигрыша, выросла с первоначальных $6,1 млрд до $9,3 млрд.

Microsoft называет Java одним из наиболее важных языков программирования, применяемых в настоящее время. Разработчики используют Java для решения широкого круга задач: от DIY-проектов до критически важных корпоративных приложений. Компания отмечает рост востребованности Java-технологий среди пользователей фирменного облака Azure и инструментов разработки.

Согласно рейтингу, составленному «Работа.ру», на начало марта 2021 г. в сфере ИТ разработчики Java на «удаленке» могли рассчитывать на ежемесячную зарплату до 250 тыс. руб. По данным рейтинга, Java-программист – одна из самых высокооплачиваемых работ.

Как Java применяется в Microsoft

По словам представителей Microsoft, в настоящее время в инфраструктуре компании развернуто более 500 тыс. экземпляров виртуальных машин Java (не принимая в расчет службы Azure и рабочие нагрузки клиентов), которые обеспечивают работу бэкенд-микросервисов, систем больших данных, брокеров сообщений, потоковых сервисов и игровых серверов. Более 140 тыс. из этих машин используют сборку OpenJDK, подготовленную специалистами компании.

Microsoft использует целый ряд проектов с открытым исходным кодом на языке Java для поддержания работоспособности глобальной инфраструктуры облака Azure, а также в собственных системах для анализа больших данных и логов. Бэкенды соцсетей LinkedIn и Yammer, принадлежащих Microsoft, в частности, почти полностью реализованы на базе распределенных облачных микросервисов, написанных на Java.

В августе 2019 г. Microsoft поглотила британскую компанию jClarity, которая в основном известна благодаря своим продуктам Censum и Illuminate в помощь Java-разработчикам. Условия сделки стороны не раскрывали.

Американская корпорация тогда сообщила, что намерена использовать технологии jClarity для оптимизации рабочих процессов Java в облачной инфраструктуре Azure. Однако не исключено, что основной интерес для Microsoft представляла экспертиза команды разработчиков из jClarity, которая на тот момент была одним из участников проекта AdoptOpenJDK – еще одного альтернативного дистрибутива OpenJDK, вносящих значительный вклад.

Российский JDK

В России развитием собственного дистрибутива OpenJDK под брендом LibericaJDK занимается петербургская компания Bellsoft. Продукт включен в реестр российского ПО, допущен ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирован на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

В декабре 2020 г. CNews сообщил о том, что группа «М.видео-Эльдорадо» перевела часть своих ИТ-систем на Liberica JDK.

В октябре 2020 г. CNews писал, что фирма «1С» выбрала отечественную платформу Liberica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:предприятие», написанных на языке программирования Java.

В конце сентября 2020 г. оператор платежной системы «Мир», «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на Liberica JDK.