Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься

Разработчики Glimpse, форка популярного бесплатного графического редактора GIMP, который многими воспринимается как бесплатная замена Adobe Photoshop, прекратили работу над проектом. Причиной такого решения стало отсутствие ресурсов для продолжения его развития. Glimpse не смог пережить коронакризис и оказался обезглавлен – основателя и лидера проекта вынудил уйти основной работодатель. Предположительно, это была корпорация Oracle.

Прекращена работа над Glimpse

Прекратил свое развитие проект Glimpse, в рамках которого велась разработка бесплатного графического редактора – свободного аналога Adobe Photoshop. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Проект прекратил прием пожертвований и отправил репозитории с исходным кодом в архив. Будущее Glimpse туманно, разработчики на данный момент не готовы говорить о сроках возможного возвращения к работе над ПО, поскольку «не хотят давать ложных надежд».

Решение было принято после того, как лидер проекта, британец Бобби Мосс (Bobby Moss), отошел от дел в феврале 2021 г., как объяснил он сам, по требованию работодателя. В сообщении не говорится о том, где именно трудится Мосс, однако в его профиле на хостинге проектов Github указано, что он занимается написанием технической документации для американской корпорации Oracle.

Ушел и не вернулся

По словам разработчика, к августу 2020 г. развитие Glimpse превратилась для него в фактически во вторую, неоплачиваемую работу, которой он не мог уделять достаточно времени из-за полной занятости на основном месте работы.

Прекращена разработка одного из форков GIMP – популярной бесплатной альтернативы Photoshop

Как рассказывает Мосс, работодатель с самого начала тщательно следил за его участием в Glimpse и в определенный момент времени выразил опасения, что участие в проекте негативно скажется на основной работе. Кроме того, за это время в политике компании произошли некоторые изменения, из-за которых Моссу потребовалось доказывать руководству отсутствие конфликта интересов. По совету работодателя глава Glimpse временно отказался от участия в проекте, по крайней мере до тех пор, пока юридические нюансы не будут урегулированы, а сам Мосс не будет располагать четким планом того, как обеспечить устойчивое развитие Glimpse.

«К сожалению, спустя 10 недель, когда я начал планировать свое возвращение, работа над проектом практически прекратилась, и у меня не было ни времени, ни энергии, чтобы воскресить его в одиночку», – говорится в сообщении на сайте Glimpse от имени Бобби Мосса.

Палки в колеса от пандемии

Отсутствие лидера не единственная причина, по которой проект Glimpse фактически «умер». Свой вклад в его уничтожение внесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в заявлении разработчиков. Вызванный пандемией экономический спад сильно ударил по кошелькам добровольцев – участников проекта, которые больше не смогли уделять свое свободное время проекту, а были вынуждены посвить его поиску дополнительного заработка.

К началу второй половины 2020 г. непосредственно над форком, по словам Мосса, работали лишь он и пара волонтеров со стороны. Еще несколько участников проекта никак не могли начать давно запланированную переработку пользовательского интерфейса редактора.

Тем не менее, подчеркивает британец, проблема была не в недостатке финансирования или пользователей – проект демонстрировал рост по обоим показателям. Основная проблема заключалась в невозможности найти людей, который взяли бы на себя функции, не связанные с написанием программного кода. Проект остро нуждался в модераторах каналов связи (например, чатов Discord), специалистах по социальным сетям и взаимодействию с «материнским» проектом GIMP, поддержке работы серверов проекта, тестированию и документированию релизов и т.п. Проект продолжал расти и требовал масштабирования ресурсов для поддержания его жизнеспособности. Обеспечить это отошедший от дел Мосс и его команда оказались неспособны.

Glimpse, GIMP и политкорректность

Glimpse является одним из множества форков (ответвлений) графического редактора GIMP, созданным в 2019 г. разработчиками, которые были недовольны оригинальным названием программы. Словом “Gimp” в англоязычном мире могут обозначать человека с ограниченными возможностями, оно имеет выраженный негативный оттенок. Кроме того, данный термин используется для обозначения одной из ролей в субкультуре BDSM. Помимо переименования и полного ребрендинга, в рамках проекта Glimpse также был несколько переработан интерфейс редактора – по мнению разработчиков, он более опрятный и понятный по сравнению с GUI GIMP.

Windows-версия графического редактора Glimpse 0.2.0

GIMP (GNU Image Manipulation Program, «программа для обработки изображений») – кроссплатформенный свободно распространяемый растровый графический редактор с открытым исходным кодом, которые развивается сообществом с 1995 г. Сегодня GIMP способен использовать данные в различных форматах популярного редактора Photoshop и нередко воспринимается участниками сообщества СПО в качестве альтернативы продукту компании Adobe.