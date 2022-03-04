Россиян и белорусов не допустят на знаменитый всемирный конкурс программистов

В этом году программисты из России, Белоруссии и ЛДНР не смогут записаться в программу Google Summer of Code – американская корпорация запретила им участвовать в конкурсе, который проводится с 2005 г., «в связи с текущими обстоятельствами», подразумевая ситуацию на Украине. То же самое касается потенциальных менторов и администраторов.

Жителей России и Белоруссии оставили без GSoC

Россияне и белорусы не смогут принять участие в мероприятии Google Summer of Code (GSoC) 2022, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ежегодного конкурса молодых программистов. К нему также не будут допущены проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, на жителей Украины ограничения не распространяется.

Запрет на участие в GSoC 2022 касается программистов, наставников (менторов) и администраторов. Конкретную причину введения ограничений для участников из России, Белоруссии и ЛДНР американская компания не называет, отмечая лишь, что соответствующее решение принято «в связи с текущими обстоятельствами».

Судя по формулировкам, использованным Google при подготовке раздела вопросов и ответов (FAQ) на сайте конкурса, во внимание организаторами принимается именно географическое положение потенциального участника, а не наличие у него гражданства того или иного государства.

Google не пустит на GSoC 2022 участников из России, Белоруссии и ЛДНР

Другими словами, проживающие за пределами России и Белоруссии обладатели паспортов этих стран все же смогут записаться на GSoC. Важно, чтобы у потенциального участника было разрешение на работу в стране пребывания. Кроме того, страна пребывания не должна входить в перечень государств, в отношении которых действует эмбарго США, следует из перечня требований к участникам GSoC 2022.

Google Summer of Code – программа, в рамках которой американская корпорация Google спонсирует студентов, принимающих участие в развитии проектов с открытым исходным кодом. Программа стартовала в 2005 г. по инициативе основателей Google – Сергея Брина и Ларри Пейджа (Larry Page). Как и следует из названия конкурса, он проводится преимущественно в летние месяцы, в режиме онлайн.

Сколько заплатят участникам GSoC 2022

Отбором проектов, над которым будут работать в рамках текущей итерации GSoC, занимается сама Google. Сумма вознаграждения (стипендии), выплачиваемого участникам конкурса, зависит от размера проекта, а также страны их проживания и варьируется в диапазоне от $1,5 тыс. до $6,6 тыс. (около 125-550 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 апреля 2022 г.) – как правило, за 12 недель работы.

Средние по классификации Google проекты в 2022 г. оцениваются в $1,5-$3,3 тыс., большие – в $3-$6,6 тыс. Как объясняется в материалах американского интернет-гиганта, базовый размер вознаграждения в проектах соответствующих категорий размера проекта составляет $3 тыс. и $6 тыс. Данное значение затем пересчитывается для каждой страны по паритету покупательной способности (Purchasing Power Parity).

Таким образом, в 2022 г. самое большое вознаграждение за крупные проекты получат участники GSoC из Норвегии, Исландии, Швейцарии, Барбадоса, Бермудских островов ($6,6 тыс.). Минимальную (базовую) сумму для данного типа проектов получат программисты, проживающие в 120 из 125 стран, упомянутых в списках GSoS 2022. В их числе Вьетнам, Украина, Индия, Египет, Болгария, Аргентина, Афганистан. Примечательно, что несмотря на запрет на участие россиян и белорусов, и Россия и Белоруссия в соответствующих списках фигурируют. Размер стипендии для их представителей минимальный, как, впрочем, и для представителей Украины.

Стипендия выплачивается в два этапа – неравными частями в размере 45% и 55% от итоговой суммы, по итогам успешного прохождения проверки работы участника организаторами.

Санкции Google в отношении россиян

В начале марта 2022 г. в связи с событиями на Украине Google объявила о том, что на время отключает рекламу в России, в том числе и на видеохостинге YouTube, а также запрещает россиянам регистрацию новых учетных записей на своей фирменной облачной платформе.

Спустя несколько дней карты платежных систем Mastercard и Visa, выпущенные российскими банками перестали работать в сервисе бесконтактной оплаты Google Pay. Кроме того, были ограничены покупки в магазине приложений для операционной системы Android – Google Play.

В конце марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей Google «из-за распространения недостоверной информации о ситуации на Украине».