Программист из мести уничтожил часть инфраструктуры разработки легендарного дистрибутива Linux

Проект OpenMandriva, в рамках которого разрабатывается дистрибутив Linux OpenMandriva Lx, наследник Mandrake и Mandriva, лишился части репозиториев на GitHub по вине бывшего разработчика, сохранившего административный доступ к инфраструктуре разработки и оказавшегося мстительным человеком. В команде это сочли «вредительством», которое тянет на уголовное дело, но решили виновника не преследовать.

Инцидент в OpenMandriva

Проект OpenMandriva сообщил о недавнем инциденте, в результате которого была повреждена часть инфраструктуры разработки Linux-дистрибутива OpenMandriva Lp, пишет The Register.

Виновником назван бывший участник OpenMandriva Давиде Беатричи (Davide Beatrici), также являющийся ведущим разработчиком мессенджера Mumble. Его действия были расценены участниками проекта как «вредительство».

Присоединившись к OpenMandriva, Беатричи предложил перенести репозитории дистрибутива с GitHub на площадку на базе OneDev, принадлежащую ему лично. OneDev – это платформа для управления полным циклом разработки программного обеспечения.

cal gao / Unsplash OpenMandriva лишился части репозиториев GitHub

Идея пришлась по нраву не всем. Часть разработчиков посчитали затею с передачей всей инфраструктуры проекта в руки одного человека рискованной. Однако инициативе все же дали ход, поскольку Беатричи якобы является довольно известной личностью и вряд ли представляет опасность для проекта.

Предпосылки инцидента

В OpenMandriva утверждают, что проблеме предшествовало появление в команде конфликтного разработчика, приятеля Беатричи, который некорректно вел себя при общении с коллегами и пользователями. Из-за его токсичного поведения проект покинуло несколько разработчиков.

После этого в дело вмешались мейнтенейры дистрибутива и изгнали его из чата OpenMandriva-Cooker на платформе Matrix. При этом каким-либо иным образом его дальнейшее участие в проекте не ограничивалось. Однако этот эпизод, как отмечают в OpenMandriva, спровоцировал череду событий, которые могли нанести проекту значительный вред.

Беатричи в ответ на удаление товарища из чата покинул команду, но сохранил административный доступ к репозиториям. Через некоторое время в OpenMandriva осознали, что продолжать зеркалирование репозиториев с использованием инфраструктуры, принадлежащей лично Беатричи, смысла нет и начали постепенно от нее отказываться. Такое развитие событий совершенно не понравилось бывшему разработчику.

«Это настолько разозлило Давиде, что, злоупотребив оставшимися у него административными привилегиями, он сегодня рано утром совершил акт вредительства по отношению к проекту», – говорится в сообщении, опубликованном на форуме OpenMandriva.

Что натворил Беатричи

В OpenMandriva приписывают Беатричи удаление части GitHub-репозиториев проекта. Кроме того, согласно публикации, он «решил разместить пустой пакет в репозитории Cooker, который переводил в категорию устаревших все пакеты сред рабочего стола GNOME и Cosmic, что могло привести к нарушению работы систем с установленными GNOME и Cosmic».

Cooker – репозиторий, который используется в разработке экспериментальной ветки OpenMandriva Lx. Таким образом, пострадали бы, вероятно, исключительно опытные пользователи из числа предпочитающих иметь в системе самое свежее ПО. Пользователей стабильной ветки действия Беатричи скорее всего не затронули бы.

Участники OpenMandriva на момент публикации сообщения на форуме были заняты восстановлением удаленных репозиториев и затронутых действиями Беатричи пакетов. Организация также провела «полный аудит системы», по итогам которого следов иных вредоносных действий обнаружено не было.

В OpenMandriva отдельно отмечают, что действия Беатричи можно квалифицировать как уголовное преступление, но преследовать его в правовом поле организация не собирается.

Позиция Беатричи

Согласно сообщению The Lunduke Journal в социальной сети X (ранее – Twitter), Беатричи не оспаривает факты, изложенные OpenMandriva, но категорически не согласен с трактовкой намерений совершенных им действий.

«Это ни в коем случае не было "вредительством". Цель состояла не в том, чтобы навредить дистрибутиву, который мне был дорог, – приводит слова Беатричи The Lunduke Journal. – Я осторожно удалил все репозитории Cosmic и GNOME с GitHub».

Разработчик также отметил, что свои действия «спланировал в одиночку», а также объяснил, что его на них сподвигло. Со слов Беатричи, последней каплей, спровоцировавшей его пойти на «крайние меры» стали действия кого-то из команды разработчиков OpenMandriva. Неназванный ее представитель якобы удалил файлы “.onedev-buildspec.yml” (конфигурация OneDev) из нескольких репозиториев, не предупредив об этом ни Беатричи, ни кого-либо еще.

Как отмечает Bleeping Computer, провинились перед Беатричи члены команды, которые были не согласны с вектором развития OpenMandriva Lx в части фокуса на окружениях KDE и LXQt. Вероятно, именно поэтому уничтожению подверглись репозитории GNOME и Cosmic, альтернативные среды рабочего стола.

ОС – наследница легендарного Mandrake

В рамках проекта OpenMandriva развивается независимый дистрибутив GNU/Linux под названием OpenMandriva Lx.

Дистрибутив является духовным наследником ОС Mandriva (Mandrake) Linux, разработкой которой занималась французская компания Mandriva (Mandrakesoft). В конце мая 2015 г. разработчик объявил о банкротстве.

По данным портала Distrowatch, Mandriva Lx занимает 85 место в рейтинге популярности дистрибутивов за последний год.