Знаменитая Linux-компания, пережившая IPO и приватизацию, предлагает самым опытным работникам уволиться или досрочно выйти на пенсию

Знаменитый разработчик ПО, в том числе дистрибутивов Linux, SUSE предложил ветеранам компании, отработавшим свыше 10 лет, покинуть ее по собственному желанию или досрочно выйти на пенсию. В SUSE инциативу объясняют «приведением структуры бизнеса в соответствие с долгосрочными стратегическими приоритетами».

SUSE предлагает ветеранам отправится на покой

Компания SUSE, немецкий разработчик ПО с открытым исходным кодом, запустила программу, в рамках которой предложила ряду опытных работников добровольно покинуть компанию или оформить досрочный выход на пенсию, пишет The Register.

Как утверждает один из источников издания в SUSE, Лиза Шеруэлл (Lisa Sherwell), директор по персоналу, стратегии и трансформации, вышла с ним на связь и сделала соответствующее предложение. Этому предшествовало собрание сотрудников компании, проходившее в режиме онлайн и транслировавшееся из Сингапура. В ходе мероприятия представители руководства SUSE якобы шутили, говоря об своем «истекшем сроке годности», подразумевая под этим то, что им и самим уже пора на покой.

«В рамках усилий по приведению структуры бизнеса в соответствие с долгосрочными стратегическими приоритетами SUSE ввела возможность добровольного увольнения и досрочного выхода на пенсию для сотрудников, соответствующих критериям. Участие в программе полностью добровольное, организацией заранее не установлены какие-либо целевые показатели. Наши работники остаются нашим ключевым конкурентным преимуществом, о чем говорит один из самых высоких в отрасли показателей удержания персонала – 6% в основных операционных подразделениях и 12% в целом по компании», – заявил в разговоре с The Register представитель SUSE.

Спикер SUSE, вероятно, перепутал показатели удержания персонала (staff retention) и текучести кадров (staff attrition/turnover), поскольку показатель удержания персонала на уровне 6% и 12% свидетельствует о том, что львиная доля принимаемых на работу сотрудников в организации надолго не задерживается.

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На каких условиях SUSE готова расстаться с сотрудниками, изъявившими желание по собственной воле расторгнуть трудовые отношения с компанией, например, положены ли им какая-либо денежная выплата или вознаграждение в иной форме, The Register не уточняет.

Формирование профсоюза в чешском подразделении

Примечательно то, что программу «добровольной сепарации» головная структура SUSE запустила после некоторых важных перемен во взаимодействии с работниками, затронувших подразделение компании в Чехии. Правда, как отмечает The Register, доказательств, свидетельствующих о наличии связи между двумя этими событиями, нет.

В 2026 г. персонал пражского офиса SUSE объединился в профсоюз, организованный под эгидой местной организации ICT Union, которая представляет интересы работников сферы информационных технологий и коммуникаций, трудящихся на территории Чехии.

Под эгидой ICT Union также действует профсоюз работников Microsoft, который в середине августа 2026 г. заключил с корпорацией соглашение, благодаря которому сотрудники добились заметного улучшения условий труда – во всяком случае, на бумаге.

В целом ICT Union занимается наведением мостов со всеми крупными технологическими компаниями, широко представленными в Чехии. В их числе, к примеру, IBM и Red Hat, Oracle, NetSuite, Amazon и Motorola.

Ряд источников подтвердил в разговоре с The Register, что вскоре после формирования чешского профсоюза представители руководства SUSE обратились к ветеранам компании, проработавшим в ней более 10 лет, с предложением подумать над возможностью расторжения трудовых отношений по собственному желанию. Один из сотрудников компании сообщил о том, что программа стартовала вслед за сингапурским собранием.

Перестройка в компании

SUSE – это компания-разработчик дистрибутивов свободной ОС на базе GNU/Linux, основанная в 1992 г. в Германии. Название является аббревиатурой словосочетания Software- und System Entwicklung («разработка ПО и систем»). Первый продукт, разработанный в SUSE, был расширением дистрибутива Slackware. SUSE примечательна тем, что первой начала продавать дистрибутивы GNU/Linux корпоративным клиентам. Также она выступила спонсором открытого проекта openSUSE, в рамках которого был разработан одноименный дистрибутив.

Перемены в компании начались далеко не вчера. В 2019 г. SUSE обрела независимость от британской Micro Focus, в 2021 г. провела IPO, а уже в 2023 г. покинула Франкфуртскую фондовую биржу, вновь превратившись в частную компанию.

Комментируя решение о делистинге генеральный директор (CEO) SUSE Дирк-Петер Ван Леувен (Dirk-Peter van Leeuwen) заявил: «Я верю, что приватизации компании является стратегическим шансом – она дает нам подходящие условия для роста бизнеса и реализации нашей стратегии под руководством новой команды».

В 2020 г. SUSE была приобретена компания Rancher Labs, которая с 2014 г. занимается разработкой платформы для управления кластерами Kubernetes. Несколько топ-менеджеров Rancher Labs в результате заняли руководящие должности в SUSE.

Заметно за последние годы изменился и Linux-дистрибутив openSUSE, разработку которого финансирует и всячески поддерживает компания. Изучив кандидат в релизы openSUSE Leap 16 (2025 г.), The Register обратил внимание, что из дистрибутива исчезли X.Org, библиотеки для обеспечения совместимости с 32-битным софтом, фирменная утилита администрирования дистрибутива YaST, зато появился совершенно новый инсталлятор.