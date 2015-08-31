Microsoft выпустила браузер с открытым кодом

Microsoft выпустила браузер с открытым исходным кодом. Базирующийся на движке от Microsoft Edge, он предназначен для демонстрации возможностей использования веб-технологий в Windows 10.

Браузер с открытым исходным кодом

Microsoft выпустила для Windows 10 браузер с открытым исходным кодом — JavaScript Browser. Приложение доступно для загрузки в официальном каталоге Windows Store, а его исходный код — на сайте GitHub.

На чем написан браузер

JavaScript Browser — это демонстрационное приложение. Оно призвано показать возможности применения веб-технологий для создания универсальных приложений для Windows 10, пояснили в корпорации.

Программа в основном написана на JavaScript, с применением элемента управления HTML WebView. Помимо JavaScript, часть кода написана на HTML и CSS, а также на С++ для реализации некоторых функций. Для разработки приложения была использована среда Visual Studio 2015.

Функциональность браузера

Браузер имеет кнопки «Назад» и «Вперед», «Обновить», «Остановить» и «Избранное», оснащен адресной строкой, функцией управления закладками, меню настроек, поддержкой уменьшенных изображений страниц, сочетаний клавиш и полноэкранного режима. В то же время браузер лишен поддержки вкладок и некоторых других привычных функций.

Для отображения веб-контента в JavaScript Browser используется движок EdgeHTML — тот же самый, который используется в новом браузере Microsoft Edge, отметили в компании.



Поисковик Bing, открытый в JavaScript Browser

Участие в разработке

В Microsoft предложили тем, кто имеет интерес к разработке Windows-приложений, загрузить код JavaScript Browser и написать собственную программу для Windows 10 на его основе. В корпорации добавили, что будут рады выслушать замечания и предложения по проекту. Кроме того, любой желающий может присоединиться к разработке JavaScript Browser и улучшить его.