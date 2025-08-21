Вышла Simply Linux 11.0: игры и лаунчеры, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025, резервное копирование и шифрование системы

«Базальт СПО» выпустила операционную систему Simply Linux 11.0. В ней улучшена работа с мониторами высокого разрешения, реализована поддержка современного оборудования с сохранением минимальных системных требований, добавлены приложения для резервного копирования, запуска Windows-игр и управления ключами шифрования.

В состав Simply Linux добавлено приложение для запуска Windows-игр PortProton. Оно поддерживает популярные игровые лаунчеры и множество современных игр. Отличительная черта PortProton — удобный графический интерфейс с обширным списком настроек для продвинутого пользователя. Разобраться в нем очень просто благодаря всплывающим подсказкам на русском языке.

В наборе графических драйверов Mesa улучшена поддержка AMD и Intel, что обеспечивает высокую производительность при работе с 3D-графикой и в играх, использующих технологии трассировки лучей и шейдеринга.

Пользователи могут использовать периферийные игровые устройства: геймпады, джойстики, рули и т.д.

Simply Linux 11.0 выпущена для аппаратных архитектур x86_64 и aarch64.

Ядро новой версии ОС — 6.12 (LTS). Оно обеспечивает поддержку современного оборудования и процессоров, в том числе Intel 14 поколения.

Добавлена поддержка видеокарт Nvidia 50 серии. Это обеспечивает работу системы при рендеринге и 3D-моделировании, использовании нейросетей, а также высокую производительность в играх.

Также поддерживаются видеокарты Nvidia 2010/13 гг.

Таким образом обеспечена поддержка большинства видеокарт Nvidia с 2010 по 2025 гг. выпуска.

Звуковой сервер PulseAudio был заменён на PipeWire. Он обеспечивает улучшенное качество звука в беспроводных устройствах, поддерживает все современные протоколы и Bluetooth-кодеки «из коробки».

Благодаря обновлению версии Xfce до версии 4.20 в Simply Linux улучшена поддержка технологии HiDPI, повысилось качество изображения на мониторах высокого разрешения.

В настройках управления питанием добавлен гибридный спящий режим. Он обеспечивает быстрый выход компьютера из спящего режима, а открытые ранее приложения продолжат свою работу без потери данных.

Появилась возможность настроить окно и экран входа пользователя: изменить тему, значки, шрифт, фоновое изображение и поставить аватар пользователя, а также многое другое.

По умолчанию в системе установлена тема рабочего стола Orсhis. В настройках внешнего вида представлены ее разные цветовые вариации. Также добавлены новые стилизованные обои для рабочего стола и набор значков Papirus.

На этапе установки появилась возможность настроить Wi-Fi-соединение.

Добавлен Bluetooth-менеджер Blueman. Это улучшенная версия встроенного в систему стандартного менеджера Bluetooth. Пользователи смогут подключать 3G/EDGE/GPRS модемы, смартфоны, устройства ввода и аудиотехнику, создавать свои Bluetooth-сети и пары устройств, а также обмениваться файлами и просматривать содержимое Bluetooth-устройств.

Теперь в Simply Linux есть инструмент резервного копирования и восстановления системы Timeshift. Он создает копии системы (снимки) с определённой периодичностью в автоматическом или ручном режиме. На основе копий можно восстановить систему при необходимости.

Для управления ключами шифрования и паролями добавлено графическое приложение Seahorse. Можно управлять ключами SSH для соединения с другими ПК и PGP для шифрования почты и файлов, создавать связки паролей для приложений и сетей.

Системные требования не изменились: ОЗУ: минимальный размер — 1 ГБ, рекомендованный — от 2 ГБ. Место на жёстком диске: рекомендовано от 30 ГБ.

Операционная система Simply Linux по-прежнему остается бесплатной для всех пользователей.

С лицензионным соглашением можно ознакомиться на странице продукта.