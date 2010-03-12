Selectel запускает программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение

Selectel, российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, анонсировал запуск программы OpenFix, в рамках которой будет выплачивать ИТ-специалистам денежные вознаграждения за участие в работе по развитию и исправлению ошибок в программном обеспечении c открытым кодом. Проект направлен на поддержку open source и поможет привлечь больше ресурсов к повышению безопасности и надежности подобных решений. Результаты работы над задачами проекта OpenFix останутся в открытом доступе.

Каждый желающий может выбрать для решения задачу по исправлению или доработке кода, из предложенного списка на сайте проекта. За выполненную работу будет назначено денежное вознаграждение, код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией с сохранением авторства и указанием участника, который работал над задачей.

Команда Selectel более 10 лет занимается разработкой собственных продуктов и сервисов на базе open source. Среди них операционная система SelectOS на базе Debian, которую команда не только развивает для эффективного решения бизнес-задач клиента, но и стремится сделать удобной и понятной для конечных пользователей. Для этого провайдер активно формирует собственное ИТ-комьюнити и поддерживает сообщество разработчиков. В качестве личных развивающих проектов многие специалисты самостоятельно фиксируют ошибки и уязвимости в open source, делая это бесплатно. Новый проект OpenFix ориентирован на то, чтобы поддержать эту инициативу и оценить вклад разработчиков, которые заинтересованы в улучшении открытого ПО.

Задачи в OpenFix поделены на три уровня: переписывание известных открытых проектов на язык Rust для обеспечения их надежности и безопасности. В сети доступно множество программных библиотек, которые используются в операционных системах и продуктах многих компаний. Например, библиотека libxml2 для анализа XML-документов осталась без сопровождающего программиста и за её переписывание можно получить вознаграждение 350 тыс. руб.; пакетизация программного обеспечения для Debian, чтобы пользователи быстрее получали полезные программы в официальных репозиториях. Размер выплат от 30 до 160 тысяч руб.; исправление ошибок в существующих открытых проектах. Участники на свое усмотрение могут выбирать задачи, подтвержденные в системах отслеживания ошибок Debian, после чего согласовать возможность получения вознаграждения за их исправление с Selectel.

Важность кибербезопасности и качества данных постоянно растет, поэтому дополнительный стимул в виде финансовой поддержки может улучшить и ускорить исправление уязвимостей. Программа OpenFix нацелена на создание дополнительных стимулов для разработчиков и укрепление сообщества, что в конечном итоге способствует повышению надежности и безопасности open source-решений, используемых повсеместно. Важным аспектом такой модели является возвращение доработок в общий репозиторий теми, кто использует код для своих продуктов. Это формирует устойчивую экосистему, способствуя более тесному взаимодействию и успешному развитию open source-проектов в России.