В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»

На факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова начала работу лаборатория свободного программного обеспечения при поддержке компании «Базальт СПО».

На базе лаборатории студенты проводят учебные и исследовательские проекты по разработке прикладного и кроссплатформенного ПО, а также по сборке образов операционных систем на базе «Альт Платформы» для различных целей.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с МГУ, например, наш ведущий разработчик уже много лет преподает на факультете ВМК. Наша совместная работа выходит на новый уровень: студенты получают не только фундаментальные знания, но и реальные инструменты и проекты для создания востребованных ИТ-решений. Для нас это инвестиции в будущее: мы на базе МГУ готовим специалистов, которые сразу после вуза будут готовы к работе над сложными задачами по программированию и разработке программного обеспечения под Linux», – сказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Студенты участвуют в проектах компании, что позволяет им изучить современные технологии разработки и напрямую знакомиться с актуальными задачами ИТ-отрасли. Также на базе лаборатории проводятся семинары для преподавателей с целью передачи опыта и методик изучения особенностей свободного ПО на примере ОС «Альт». На курсах подготавливают учебно-методические пособия для использования в учебном процессе.

«Лаборатория предполагает вовлечение студентов в проекты, инициируемые «Базальт СПО». Это потребует от студентов освоения современных технологий, используемых при разработке программного обеспечения, и позволит им на практике ознакомиться с кругом актуальных проблем и способами их решения. Что, безусловно, окажет влияние на курсы, читаемые на факультете, и позволит отточить учебные материалы на основе применения продуктов вендора. Перспективы включают знакомство с работой в одной из ведущих отечественных софтверных компаний, а также возможность "сказать свое слово" в развитии операционных систем», — сказал Руслан Смелянский, заведующий кафедрой автоматизации систем вычислительных комплексов ВМК МГУ.

Преподаватели университета и сотрудники «Базальт СПО» проводят специальные курсы по программированию и разработке программного обеспечения под Linux. Курсы доступны для ознакомления всем желающим на сайте сообщества UNИX.

«Мы можем разрабатывать, тестировать и внедрять учебно-технические комплексы для создания специализированных дистрибутивов, а также разрабатывать новые курсы, — отметил Георгий Курячий, ведущий разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета ВМК МГУ. У сотрудников и учащихся появилась площадка для исследований, преподаватели могут получить практически любую готовую версию рабочего окружения со всем нужным ПО и адаптировать свои курсы под него, а студенты будут защищать курсовые и дипломные по тематике свободного программного обеспечения».