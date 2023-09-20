Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

Основанная выпускниками МФТИ инвестиционная компания Runa Capital рассматривает возможность приобретения остатка акций разработчика главного форка MySQL – СУБД MariaDB. Софтверная компания испытывает серьезные финансовые трудности после не самого удачного IPO, проведенного в конце 2022 г. – ее акции с тех пор обесценились десятикратно. Руководство MariaDB ищет какой-либо источник, дополнительных средств. Финансовую помощь может оказать Runa Capital.

Runa Capital хочет поглотить MariaDB

Американская инвестиционная компания Runa Capital, имеющая российские корни, намерена установить контроль над MariaDB, разработчиком одноименной СУБД – форка знаменитой MySQL.

В рамках потенциальной сделки Runa Capital и аффилированные с ней организации приобретут 100% обыкновенных акций MariaDB из числа еще не принадлежащих инвестиционной компании. Runa Capital выкупит ценные бумаги разработчика ПО цене в $0,56 за штуку – с премией около 24% по сравнению с котировками MariaDB на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) от 14 сентября 2023 г., следует из пресс-релиза Runa Capital.

Всего на момент публикации анонса возможного предложения о поглощении в распоряжении Runa Capital находилось 5269012 обыкновенных акций MariaDB.

Фото: rawpixel.com / freepik.com Инвестиционная компания Runa Capital рассматривает возможность выкупа акций разработчика MariaDB

В Runa Capital отмечают «постоянные и существенные убытки», которые несет MariaDB с момента проведения IPO в конце 2022 г. и прогнозируют дальнейшие трудности, связанные с деятельностью организации в статусе публичной компании. Инвестиционный фонд заявляет о готовности предоставить MariaDB промежуточный кредит в размере $5 млн на условиях, которые будут оговорены позднее, на погашение части ранее полученных займов с целью «предотвращения надвигающегося дефолта».

Предварительное предложение

Штаб-квартиры MariaDB расположены в Редвуд-Сити (Калифорния, США) и Дублине (Ирландия). Сделка, если таковая состоится, будет проведена в соответствии с ирландским законодательством. Это, в частности, значит, что публикация нынешнего предварительного предложение о поглощении, направленного Runa Capital в адрес совета директоров MariaDB, не накладывает на инвестиционную компанию каких-либо юридических обязательств.

«Совет директоров MariaDB рассматривает и проводит консультации относительно возможного предложения. Размещение предложения может привести, а может и не привести к предложению выкупа всего акционерного капитала компании. Не может быть никакой уверенности в том, что какое-либо предложение будет сделано вовсе. Дальнейшее заявление будет сделано, если и когда это будет целесообразно», — говорится в документах, направленных MariaDB в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Неудачное IPO и финансовые трудности

В конце 2022 г. MariaDB провела IPO на NYSE путем слияния со специализированной SPAC-компанией Angel Pond. В ходе первичного размещения компании удалось привлечь $122 млн.

Глава CEO Майкл Говард (Michael Howard) в разговоре с The Register позднее признался, что не изначально не планировал первичное размещение в 2022 г., когда, по данным Ernst &Young, количество IPO-кампаний, проведенных технологическими компаниями, снизилось на 85 к прошлому году. Однако его переубедили представители Angel Pond.

В феврале 2023 г. посредством формы 10-Q MariaDB уведомила SEC о наличии в ее распоряжении достаточного количества денежных средств и их эквивалентов для финансирования операционной деятельности на протяжении следующих 12 месяцев.

В апреле 2023 г. компания объявила о сокращении штата «с целью сокращения издержек и сосредоточении на ключевых инициативах и приоритетах» – в его ходе было уволено 26 из 340 сотрудников.

К маю 2023 г. акции компании упали в цене более чем в 10 раз: с $11 в декабре 2022 г. до менее чем $1.

В августе 2023 г. MariaDB отчиталась о совокупной выручке в размере $13 млн по итогам III квартала 2023 финансового года. Это на 22% выше показателей аналогичного периода годом ранее. Чистый убыток компании составил $9,7 млн, увеличившись на $0,1 млн по сравнению с показателем III квартала 2022 финансвого года.

Тогда же компания объявила о том, что ведет «предварительные переговоры с крупным коммерческим банком об открытии кредитной линии…» и рассматривает «иные альтернативы получения финансирования».

Некоторые факты о Runa Capital и ключевых персонах с ней связанных

Runa Capital – международный венчурная инвестиционная компания с головным офисом в Пало-Альто (Калифорния, США), которая инвестирует в высокотехнологичные компании на ранних стадиях развития.

Помимо MariaDB, Runa Capital, согласно данным официального сайта компании, инвестировала в такие проекты как веб-сервер Nginx, облачную ERP-систему Acumatica, сервис онлайн-кредитования Smava, финтех-сервис Zopa, образовательную платформу Brainly, а также CloudLinux – Linux-дистрибутив, на 100% бинарно-совместимый с Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Инвестфонд также неоднократно вкладывался в российский «инновационный» Рокетбанк, прекративший свое существование в 2021 г. за убыточностью. На соответствующей странице сайта Runa Capital этот факт не отражен.

Runa Capital была основана технологическими предпринимателями Сергеем Белоусовым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г.

Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами хранения данных, резервного копирования и работы с жесткими дисками.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Runa Capital, многонациональная команда инвестиционной компании состоит из 19 человек. В частности, Илья Зубарев, председатель совета директоров, в списке значится как представитель Украины и Кипра, а Дмитрий Чихачев, генеральный партнер, представляет США.

Белоусов в перечне не фигурирует. С 2022 г. он, по информации, размещенной на сайте Runa Capital, «посвящает все свое время частному европейскому технологическому университету». Речь, вероятно, идет о швейцарском Constructor Institute в Шаффхаузене (ранее – Шаффхаузенский технологический институт; Schaffhausen Institute of Technology), который, по данным сайта образовательной организации, в 2018 г. основал доктор Серж Белл (Serg Bell).

По сообщению Washington Post, с 2001 г. Сергей Белоусов является гражданином Сингапура, а в 2021 г. он изменил имя на Серж Белл (Serg Bell).

Краткая история MariaDB

MariaDB – СУБД, разрабатываемая компанией MariaDB Corporation Ab и распространяемая под свободной лицензией GNU GPL, форк (ответвление) MySQL.

MariaDB зарабатывает на продажах одноименной СУБД, оказании облачных услуг под брендом SkySQL и консалтинге. Среди клиентов компании, упомянутых на ее официальном сайте, ServiceNow, Samsung, Red Hat, Nokia, DBS Bank (Банк развития Сингапура).

MySQL создавалась с конца 1990-х годов как СУБД с открытым кодом усилиями компании MySQL AB и сообщества разработчиков. В 2008 г. MySQL AB была приобретена корпорацией Sun Microsystems, а в 2010 г. сама Sun была поглощена корпорация Oracle.

Компания MariaDB, до 2014 г. известная как SkySQL, получила нынешнее имя после слияния двух команд разработчиков – SkySQL и Monty Program, которые были сформированы из первоначальных разработчиков MySQL, оставшихся без работы в результате «кадровой чистки», устроенной Oracle.

У истоков и SkySQL, и Monty Program стояли Микаэль Видениус (Michael Widenius), Дэвид Аксмарк (David Axmark) и Кай Арно (Kaj Arnö), основатели как самого свободного проекта MySQL, так и его первого юридического лица, шведской компании MySQL AB.