Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi

Более половины багов, которые не позволяют разработичкам популярного дистрибутива Fedora перейти к бета-тестированию предстоящего релиза номером 41, связаны с поддержкой Raspberry Pi 4 – не менее популярного одноплатного компьютера. Работающие над Fedora специалисты и ранее жаловались на сложности работы с устройствами «малинового» семейства. Отдельные неприятные баги, связанные с ними, кочуют из релиза в релиз.

Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora

Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora испытывают трудности при подготовке релиза под номером 41, связанных с обеспечением поддержки известного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4, пишет The Register.

Предыдущий релиз Fedora состоялся в конце апреля 2023 г. Выход 41 версии дистрибутива намечен на 22 октября 2024. К назначенной дате разработчикам предстоит решить немало проблем, угрожающих стабильности ОС.

В частности, в своем нынешнем состоянии дистрибутив содержит по меньшей мере шесть багов, блокирующих движение процесса работы над ним к стадии бета-тестирования. Более половины – четыре из них – связаны с одноплатным компьютером Raspberry Pi 4, который появился на рынке в 2019 г. и быстро завоевал популярность в среде DIY-энтузиастов.

Так, согласно описанию проблемы 2283978 в багтрекере Red Hat, добавленной разработчиками в конце мая 2024 г., одноплатник «отказывается» выходить из так называемого режима сна, в который тот автоматически переходит после некоторого периода бездействия (suspend mode).

cal gao / Unsplash Raspberry Pi вновь вставляет палки в колеса разработчикам Linux Fedora

Кроме того, драйверы графического процессора Raspberry Pi 4 по-прежнему конфликтуют с популярнейшими окружениями рабочего стола для Linux KDE (графический интерфейс первичной настройки отображается некорректно) и GNOME (использование vulkan в качестве рендерера вызывает экстренное завершение работы приложений, построенных на базе инструментария GTK4) – с марта и мая 2024 г. соответственно.

Платформа, способная доставить головную боль разработчикам ПО

Raspberry Pi не в первый непреднамеренно доставляет головную боль разработчикам Fedora. В 2023 г. от раннего релиза Fedora 39 пришлось отказаться ввиду наличия двух критических багов, которые не удалось устранить в срок.

Так, баг в начальном загрузчике U-Boot, фигурирующий в Bugzilla проекта под номером 2241252, приводил к запуску Fedora Workstation 39 на Raspberry Pi 4 с «пустым» экраном. Другая блокирующая ошибка с номером 2244305 препятствовала загрузке Fedora Server 39 с карты памяти на одноплатнике. Устранение последней, как писал тогда профильный портал Phoronix, «может быть затруднительным без порции волшебства в исполнении ARM-инженеров».

Один из багов релиза 39 благополучно перекочевал в Fedora 41. Ошибка 2242759 приводит к невозможности обновления дистрибутива на RPI при помощи команды “dnf system-upgrade –reboot” из-за некорректно выставляемого системного времени в ходе загрузки.

Дело в том, что Raspberry Pi 4, как и его предшественники, не имеет аппаратных часов реального времени – специального компонента для учета хронометрических данных, снабженного автономным источником питания. Таким образом, при загрузке операционная система не имеет представления о текущем времени до тех пор, пока не соединится с сетью и не получит информацию о нем с сервера точного времени.

Как отмечает издание The Register, инженеры Fedora, участвующие в формировании релизов дистрибутива под ARM-платформы, еще в 2016 г. жаловались на сложности адаптации ОС к уже тогда популярным британским одноплатным компьютерам. Претензии программистов, в частности, вызывало плохая поддержка открытых драйверов Raspberry Pi. Вопреки довольно распространенному заблуждению, архитектура компьютера не является полностью открытой (open source hardware). Несмотря на то, что вся экосистема RPI построена вокруг открытого/свободного ПО прошивка устройства, содержащая драйверы Broadcom, остается проприетарной.

Вся линейка устройств Raspberry Pi построена на базе однокристальных систем (SoC), производимых компанией Broadcom. Исключение составляет семейство микроконтроллерных плат Raspberry Pi Pico, «мозгом» которых являются фирменные чипы RPI – RP2040 и RP2350. Последний входит в состав Raspberry Pi Pico 2, поступившего https://www.cnews.ru/news/top/2024-08-09_po-krupnomu_obnovlen_samyj в первой декаде августа 2024 г.

Впрочем, микроконтроллер RP2350, хоть и построен по собственному дизайну разработчиков из RPI, вышел небезупречным. Практически сразу после релиза специалисты обнаружили проблему управления питанием подтягивающими резисторами, из-за которой напряжение на контактах ввода/вывода (GPIO) не опускалось до нуля, а лишь понижалось с 3,3В до 2,1В и «застревало» на этом уровне.

Специалистами было предложено несколько способов, позволяющих не устранить, но обойти эту проблему. Однако впоследствии выяснилось, что она может быть серьезнее, чем представлялось ранее, а для ее исправления, возможно, потребуется выпуск новой аппаратной ревизии микросхемы.

О проекте Fedora

Fedora — один из дистрибутивов свободной операционной системы GNU/Linux, над которым работает большое сообщество единомышленников во многих странах мира. В рамках проекта Fedora решаются разнообразные задачи – различные группы занимаются мобильными устройствами, облачными технологиями, программированием контроллеров, сборкой роботов и многое другое.

Fedora Workstation представляет собой операционную систему для переносных и настольных компьютеров с полным набором инструментов для разработчиков и производителей всех видов. Fedora Server является операционной системой, обеспечивающей контроль над инфраструктурой и услугами, в которую вошли новые технологии для центров обработки данных. Fedora Cloud предоставляет собой минимальный образ Fedora, который можно использовать в открытых и частных облачных средах. В него входит только самое необходимое, что делает его нетребовательным к ресурсам, но достаточное для запуска облачного приложения.

Fedora развивается под крылом Linux-гиганта Red Hat, с 2019 г. принадлежащего корпорации IBM.

Согласно рейтингу портала DistroWatch, Fedora занимает седьмое место среди дистрибутивов Linux, привлекающих наиболее внимание аудитории. Выше нее расположились (в порядке увеличения популярности) Manjaro, Ubuntu, Debian, EndevourOS, Mint и MX Linux.