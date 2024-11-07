Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет

Релиз-кандидат третьей версии популярного бесплатного графического редактора GIMP, рассматриваемого в качестве замены Photoshop, доступен для ознакомления. Переход от второй ветки к третьей у разработчиков проекта занял более 10 лет. Дата финального релиза пока остается неизвестной – разработчики оценят на результаты публичного тестирования редактора и примут решение о целесообразности выпуска стабильного GIMP версии 3.0 или очередного кандидата в релизы.

Релиз GIMP 3.0 близок как никогда

Спустя более чем 10 лет разработки опубликован первый кандидат в релизы свободного растрового графического редактора GIMP версии 3.0 (RC1).

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте проекта, долгожданное крупное обновление редактора, представляющего из себя альтернативу Adobe Photoshop с открытым исходным кодом, практически готово к использованию. Пока же разработчики предлагают широкому кругу пользователей протестировать GIMP 3.0 RC1. Если в результате будут выявлены лишь незначительные ошибки и недоработки, которые возможно исправить оперативно и без значительных трудозатрат, то релиз 3.0 состоится в самое ближайшее время. В противном случае для признания стабильным GIMP 3.0 может понадобиться выпуск еще одного кандидата в релизы – RC2.

Кроме того, разработчики планируют перевести проект на новую схему релизов, согласно которой значительные обновления функциональности редактора будут выходить чаще, чем раньше, но изменения в продукт будут привноситься меньшими порциями. Предполагается, что стабильная сборка GIMP 3.2 станет доступна в течение года с момента релиза версии 3.0.

Asfand Effandi / unsplash.com Графический редактор GIMP 3.0 готовится к релизу

Загрузить GIMP 3.0 RC1 можно с официального сайта или одного из множества зеркал проекта. Помимо исходного кода, для скачивания доступны бинарные сборки для Linux (архитектуры x86 и ARM) в виде пакетов формата Flatpak; универсальные инсталляторы (x86, ARM) и MSIX для Windows (только 64 бита); DMG-пакеты для компьютеров под управлением macOS (как на фирменном «железе» Apple, так и CPU Intel).

Что нового в GIMP 3.0

С выходом GIMP 3.0 завершается работа по переводу кодовой базы с библиотеки GTK2 на GTK3/GTK4.

GTK – кроссплатформенная библиотека элементов интерфейса, которая изначально развивалась в составе проекта GIMP, а впоследствии стала самостоятельной единицей и превратилась в один из самых популярных фреймворков в своем роде – наряду с Qt. Еще один знаковый проект, в котором задействована GTK – графическое окружение GNOME – перешел на GTK4 еще в начале 2021 г.

Проведена значительная работа по расширению возможностей управления цветом в GIMP. Стабилизован API редактора, благодаря чему разработчики дополнений и скриптов для GIMP ветки 2.10 теперь имеют возможность адаптировать их под новую версию продукта. Сам же API пополнился некоторыми новыми функциями, например, gimp-context-set-emulate-brush-dynamics, которая позволяет управлять динамикой кисти.

В GIMP 3.0 появилась поддержка метода недеструктивного редактирования. Разработчики отмечают, что фильтры, позволяющие редактировать изображение с сохранением пикселями исходного состояния, оказались весьма популярными среди тестировщиков ранних версий новой ветки программы. Тем не менее многие из них просили оставить возможности деструктивного редактирования с использованием этих фильтров, и разработчики прислушались к их голосам.

Значительно обновлена библиотека для обработки изображений GEGL, используемая редактором. В частности, в ней теперь представлено три новых фильтра: Inner Glow, Bevel и GEGL Styles.

Наконец, было достигнуто улучшение визуальной составляющей интерфейса GIMP. В частности, теперь программа использует новую стартовую заставку (Splash Screen), а также поставляется с «классическим» набором пиктограмм панелей инструментов, которые теперь выполнены в виде векторных изображений, что положительно сказывается на качестве их масштабирования на экране, особенно при использовании дисплеев высокой четкости вроде Apple Retina. Также переработке подвергся логотип с изображением официального маскота GIMP – Уилбера (Wilber), неизвестного зверька, несколько напоминающего лисицу, с кистью художника в пасти.

Некоторые факты о редакторе

GIMP (GNU Image Manipulation Program, «программа для обработки изображений GNU») – кроссплатформенный свободно распространяемый растровый графический редактор с открытым исходным кодом (лицензия GNU GPLv3), который развивается сообществом с 1995 г.

Сегодня GIMP способен использовать данные в различных форматах популярного редактора Photoshop и нередко воспринимается участниками сообщества СПО в качестве альтернативы продукту компании Adobe.

GIMP породил множество форков, один из которых под названием Glimpse, прекратил свое существование в 2021 г.