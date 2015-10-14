«Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и российский разработчик серверов «Рикор» протестировали распределенное хранилище данных на отечественных серверах EcoServer с открытым ПО для «холодных» хранилищ Gluster FS. Об этом CNews сообщили в «Открытых Технологиях».

Созданное решение будет интересно, в первую очередь, компаниям, предоставляющим услуги корпоративного или публичного облачного хранения данных, а также услуги веб-хостинга и хранения резервной или архивной информации, полагают в компании. Оно отличается доступной стоимостью владения по сравнению с импортными специализированными СХД. Кроме того, использование открытого ПО на серверах «Рикор» позволяет создавать центры обработки данных с высокой надежностью хранения информации, скоростью доступа к ней и степенью локализации в РФ, утверждают в «Открытых Технологиях».

Проведенное специалистами тестирование показало, что СХД-решение на серверах Rikor EcoServer является гибким и линейно масштабируемым, предусматривает хранение множества копий частей информационного массива. Сохранность данных обеспечивается даже при доступности всего одного узла, входящего в состав кластера. Возможно также реплицирование данных на ресурсах узлов, размещенных в разных серверных стойках ЦОД.

По словам Андрея Лихачевского, директора по разработке и развитию решений компании «Открытые Технологии», «СХД, реализованная на основе свободно распространяемого ПО и серверов EcoServer, дает возможность гибкой реализации систем хранения, в частности, при оказании веб-услуг хранения информации и её обработки. Учитывая низкое энергопотребление и высокую плотность компоновки узлов при достаточном уровне производительности, можно сказать, что данное решение будет востребовано на рынке облачных сервисов».

«Развитие и использование программно-ориентированных систем хранения данных является наиболее перспективным направлением в сфере хранения информации, — заявил вице-президент «Рикор» Борис Иванов. — Распределённое хранилище на серверах Rikor EcoServer, протестированное нами совместно с компанией “Открытые Технологии”, отличается отказоустойчивостью и доступной ценой за гигабайт хранения».