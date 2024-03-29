Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад

За создателем MariaDB – форка знаменитой СУБД MySQL – выстроилась очередь из желающих заполучить перспективный, но страдающий от острой нехватки финансирования бизнес. Один из последних претендентов – американская фирма Progress Software, разработчик популярной платформы Progress OpenEdge. Компания сегодня готова заплатить за MariaDB в 16 раз меньше по сравнению с ее первоначальной оценкой накануне относительно недавнего IPO.

Предложение, от которого можно отказаться

Компания Progress Software рассчитывает приобрести MariaDB, переживающую не лучшие времена, практически за бесценок, пишет The Register.

Американский разработчик ПО для создания бизнес-приложений рассматривает возможность выкупа ценных бумаг компании, развивающей форк популярнейшей СУБД MySQL с открытым исходным кодом, по цене в $0,6 за акцию. В итоге сумма сделки, если таковая состоится, составит $40,6 млн. Для сравнения: в преддверии IPO конца 2022 г. стоимость компании оценивалась в $672 млн.

«Progress считает, что продукты MariaDB для управления реляционными базами данных (RDBMS) предлагают привлекательное ценностное предложение для клиентов, которым нужна масштабируемая реляционная база данных с открытым исходным кодом при поддержке надежной компании-разработчика корпоративного программного обеспечения. Progress имеет практический опыт как в управлении базами данных, так и в способности сотрудничать с opensource-сообществом», – говорится в сообщении, опубликованном компанией на ее официальном сайте.

Потенциальные участники сделки

Progress Software (ранее – Data Language Corporation) – американская софтверная компания, основанная в 1981 г. группой выпускников Массачусетского технологического института (MIT).

rawpixel.com / freepik.com Progress Software хочет купить MariaDB

Основным продуктом компании является Progress OpenEdge – интегрированная платформа для разработки, внедрения и управления бизнес-приложениями.

С 1991 г. акции Progress Software котируется на нью-йоркской бирже Nasdaq. Капитализация компании составляет около $2,3 млрд. Как отмечает The Register, у Progress имеется $1 млрд свободных средств, которые она готова вложить в приобретение компаний вместе с принадлежащей им интеллектуальной собственностью.

Интерес к СУБД у Progress возник относительно недавно. В феврале 2023 г. в собственность компании перешел разработчик NoSQL-СУБД MarkLogic, которая способна нативно хранить документы в формате JSON и триплеты RDF (формат представления утверждений о ресурсах, подходящий для машинной обработки). Покупка обошлась Progress в $355 млн.

MariaDB – СУБД, разрабатываемая компанией MariaDB Corporation Ab и распространяемая под свободной лицензией GNU GPL, форк (ответвление) MySQL.

MariaDB зарабатывает на продажах одноименной СУБД, оказании облачных услуг под брендом SkySQL и консалтинге. Среди клиентов компании, упомянутых на ее официальном сайте, ServiceNow, Samsung, Red Hat, Nokia, DBS Bank (Банк развития Сингапура).

MySQL создавалась с конца 1990-х годов как СУБД с открытым кодом усилиями компании MySQL AB и сообщества разработчиков. В 2008 г. MySQL AB была приобретена корпорацией Sun Microsystems, а в 2010 г. сама Sun была поглощена корпорация Oracle.

Компания MariaDB, до 2014 г. известная как SkySQL, получила нынешнее имя после слияния двух команд разработчиков – SkySQL и Monty Program, которые были сформированы из первоначальных разработчиков MySQL, оставшихся без работы в результате «кадровой чистки», устроенной Oracle.

У истоков и SkySQL, и Monty Program стояли Микаэль Видениус (Michael Widenius), Дэвид Аксмарк (David Axmark) и Кай Арно (Kaj Arnö), основатели как самого свободного проекта MySQL, так и его первого юридического лица, шведской компании MySQL AB.

Провальное IPO и последующие финансовые проблемы MariaDB

В декабре 2022 г. MariaDB провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) путем слияния со специализированной SPAC-компанией Angel Pond. В ходе IPO компании удалось привлечь значительно меньше, чем рассчитывали его инициаторы – всего лишь $122 млн вместо ожидаемых $672 млн. Причем, со слов Майкла Говарда (Michael Howard), гендиректора MariaDB, пойти на рискованное IPO в неплодотворном для компаний ИТ-сферы 2022 г. его уговорили партнеры из Angel Pond.

Уже в начале 2023 г. у компании начались явные финансовые трудности, которые вынудили ее руководство провести сокращение штата: в апреле работы лишились 26 из 340 сотрудников. К маю вера инвесторов в будущее MariaDB ослабла настолько, что котировки акций компании с декабрьских и без того не впечатляющих $11 рухнули до менее чем $1.

В августе MariaDB отчиталась о чистом убытке на уровне $9,7 млн по итогам III квартала. Продажи тоже оставляли желать лучшего – выручка за этот период упала на 22% год к году и составила $13 млн.

Компания остро нуждалась в деньгах на продолжение операционной деятельности и одновременно с публикацией финансового отчета объявила о «предварительных переговорах с крупным коммерческим банком об открытии кредитной линии…» и рассмотрении «альтернативных путей получения финансирования».

В октябре 2023 г. MariaDB объявила о получении доступа к кредитной линии на сумму $26,5 млн и отказе от дальнейшего развития нескольких важных продуктов, а также о сопутствующем 28-процентом сокращении штата сотрудников. В частности, компания свернула направление облачных баз данных (DBaaS).

Впрочем, в декабре того же года работу начала независимая от MariaDB компания SkySQL,предоставляющая доступ к облачным БД по сервисной модели.

Претенденты на покупку MariaDB

В сентябре 2023 г. CNews писал о том, что американский инвестиционный фонд Runa Capital, рассматривал вариант получения контроля над MariaDB.

Согласно предварительным условиям сделки, Runa Capital должна была выкупить 100% обыкновенных акций компании по цене $0,56 за штуку (+24% к тогдашней биржевой цене). Кроме того, фонд был готов предоставить промежуточный заем в размере $5 млн на погашение уже имеющихся у компании долгов, чтобы не допустить ее дефолта.

В феврале 2024 г. MariaDB поступило предложение от фонда K5 Private Investors на сумму $37,3 – $0,55 за одну ценную бумагу. В случае одобрения сделки сторонами премия к биржевой цене акции на момент закрытия торгов 5 февраля составила бы 189%.