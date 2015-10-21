Red Hat покупает Ansible — разработчика средств автоматизации ИТ-систем и платформ DevOps

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, подписала соглашение о покупке компании Ansible, разработчика решений для автоматизации корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Вместе со средствами управления Red Hat технологии автоматизации Ansible помогут заказчикам сократить затраты и упростить развертывание и сопровождение облачно-ориентированных и традиционных приложений в гибридных облачных средах.

Как рассказали в компании, решения Ansible предлагают простой и свободный от использования программных агентов, подход к управлению ИТ. При этом продукты позволяют обойтись без навыков программирования, что устраняет один из серьезных барьеров на пути к автоматизации корпоративных ИТ-систем, подчеркнули в Red Hat. Ожидается, что включение технологий Ansible в состав средств управления Red Hat для гибридных сред обеспечит: развертывание и управление приложениями в частных и общедоступных облачных средах; быстрое развертывание сервисов по методологии DevOps; упрощенную установку и модернизацию сред OpenStack; ускоренное внедрение контейнерных технологий за счет более простой настройки и согласования конфигураций.

С приобретением компании Ansible набор решений Red Hat для управления открытыми облачными средами и ИТ-системам будет включать в себя: Red Hat CloudForms — открытую платформу управления, обеспечивающую комплексное согласованное управление конфигурациями и контроль доступа на основе политик в гибридных облачных средах для организации самообслуживания при подготовке и управлении ресурсами, а также для управления квотами, учета потребления ресурсов и начисления затрат; Red Hat Satellite — комплексное решение системного управления с функциями подготовки инфраструктурных компонентов, распространения ПО, управления исправлениями и аудита; Ansible и Ansible Tower — средства автоматизации ИТ и платформа DevOps, упрощающие развертывание многоуровневых приложений и автоматизацию в гибридных средах.

«Мы рады, что компания Red Hat выбрала Ansible для реализации новых веяний в области автоматизации ИТ и системного управления», — заявил Саид Зиуани (Saïd Ziouani), соучредитель и генеральный директор компании Ansible.

По мнению Джо Фицджеральда (Joe Fitzgerald), вице-президента по продуктам и услугам управления Red Hat, покупка Ansible поможет Red Hat приблизиться к своей цели, которая заключается в создании четко и слаженно работающих ИТ-систем. «Red Hat преобразует управление ИТ-системами с помощью инноваций, которые целиком и полностью построены на основе ПО с открытым кодом и открытой платформы управления и помогают сократить затраты и снизить сложность за счет удобства использования и автоматизации», — отметил он.