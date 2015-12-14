Virtuozzo стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации

Компания Virtuozzo (ранее — бизнес-подразделение компании Parallels), разработчик ПО для виртуализации и контейнерных технологий, стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации — Open Container Initiative (OCI) и Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Как сообщили CNews в Virtuozzo, основная цель совместной работы с ассоциациями — сделать технологии контейнерной виртуализации доступными, стандартизированными и удобными в использовании.

Членом CNCF Virtuozzo является с октября 2015 г. Ассоциация занимается гармонизацией всех развивающихся технологий и поддержкой инноваций в сфере контейнерных разработок. В свою очередь, в декабре 2015 г. компания приняла решение о вхождении в состав OCI, чтобы обеспечить разработку и поддержку открытой спецификации для всех видов контейнерных решений. Как пояснили в Virtuozzo, это необходимо, чтобы сделать готовые решения более простыми, портативными, безопасными, децентрализованными, открытыми, минималистичными и обратно-совместимыми с предыдущими версиями. Тем самым своим партнёрам Virtuozzo предложит новые, более функциональные и кросс-платформенные решения, полностью совместимые с продуктами других разработчиков.

Вместе с Virtuozzo в инициативе OCI участвуют такие компании, как Amazon Web Services, AT&T, CoreOS, Dell, Docker, EMC, Fujitsu Limited, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Red Hat, Twitter и многие другие. Сообщество технических разработчиков (TDC), которое будет выпускать программные релизы и следить за стандартизацией проекта, было основано и поддерживается такими компаниями, как Docker, CoreOS, Google и Huawei.

Наработки, сделанные при участии партнеров по ассоциации, также станут частью работы компании по развитию проекта для создания изолированных контейнеров в среде Linux — OpenVZ, который в декабре 2015 г. отметил свое 10-летие. Вместе данные технологии предлагают разработчикам широкие возможности для реализации различных инициатив на базе контейнерной технологии в операционных системах с открытым кодом, отметили в Virtuozzo.

«Команда Virtuozzo всегда активно развивала технологии контейнеризации и охотно принимает участие в работе с open source-сообществом в этой области. Разработку стандарта для управления контейнерами мы начали совместно с командой Docker, и на данный момент мы активно работаем над этим проектом (runc — средства управления контейнерами)», — заметил Алексей Кобец, старший вице-президент по разработке ПО компании Virtuozzo.