В Москве состоится международная конференция PgConf.Russia 2016

В феврале в Москве пройдет международная конференция PgConf.Russia 2016. Эта конференция проходит уже второй раз, в прошлом году она собрала 460 участников, став на тот момент крупнейшей в мире событием, посвященным PostgreSQL.

Успех PGConf.RU прошлого года произвел большое впечатление на сообщество, и многие известные люди приняли приглашение или сами изъявили желание выступить на PgConf.Russia, несмотря на языковой барьер (как правило, международные конференции проводятся на английском языке, у PgConf.Russia рабочий язык — русский, и в двух залах из трёх будет работать профессиональный двусторонний синхронный перевод).

Конференция пройдет на площадке «Известия-холл» на Пушкинской площади. Конференцию организует российское сообщество PostgreSQL при поддержке спонсоров. Генеральным партнером PGConf.Russia 2016 выступает компания Postgres Professional, золотым партнером — компания Avito.

Круглый стол по импортозамещению

В рамках конференции пройдет круглый стол, посвященный тематике импортозамещения и российского ПО. Своё присутствие на мероприятии подтвердил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, а также представители крупных госкомпаний и органов государственной власти РФ.

К участию в круглом столе приглашены представители федеральных министерств, «Центрального Банка Российской Федерации», Правительства Москвы, Правительства Московской области. Участие подтвердили представители АРПП «Отечественный Софт», а также представители компаний-разработчиков ПО.

Программа конференции

Конференция будет состоять из двух частей: мастер-классы (3 февраля), где программисты под руководством докладчика смогут поработать в подготовленной для упражнений среде, и доклады (4 и 5 февраля).

Среди тем мастер-классов — «Использование PostgreSQL в 1С», «Миграция Oracle на PostgreSQL», «Настройка ОС и железа для PostgreSQL» и другие интересные темы. Наиболее интересными станут доклады, которые осветят опыт использования PostgreSQL в других странах (Европы, Азии, Америки). С полным списком докладчиков можно ознакомиться на сайте конференции.

Представители компания Avito, которая является одним из пионеров использования PostgreSQL в высокопроизводительных веб-проектах в нашей стране, также осветят ряд интересных тем.

Регистрация

Для участия в конференции нужно зарегистрироваться на сайте конференции pgconf.ru. Участие можно оплатить карточкой на сайте или запросить счет для оплаты через банк.