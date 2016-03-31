Участникам Red Hat Developer Program доступна бесплатная подписка на Red Hat Enterprise Linux

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, представила бесплатную подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux для участников программы Red Hat Developer Program. Предлагаемая на условиях самостоятельной технической поддержки и предназначенная для использования только в целях разработки подписка Red Hat Enterprise Linux Developer Suite позволяет использовать промышленную платформу для разработки корпоративных приложений и облегчает последующее развертывание в физических, виртуальных, облачных и контейнерных средах, сообщили CNews в Red Hat.

Программа Red Hat Developer Program была впервые представлена на мероприятии DevNation 2015 и планомерно эволюционирует вместе с потребностями разработчиков корпоративных приложений, предлагая доступ к электронным материалам, инструментам разработки и информационным ресурсам, которые помогают работать с продуктами Red Hat. Сегодня перечень доступных участникам программы ресурсов пополнился бесплатными подписками на ПО Red Hat Enterprise Linux Developer Suite и набор решений Red Hat JBoss Middleware, которые упрощают использование технологий Red Hat корпоративного уровня в ходе локальной разработки приложений (для применения этих технологий на производственных системах требуются соответствующие платные подписки).

Пакет Red Hat Enterprise Linux Developer Suite предлагает программистам обширный и регулярно обновляемый набор инструментов разработки, а также последнюю версию ОС Red Hat Enterprise Linux Server, что облегчает создание современных приложений, предназначенных для развертывания в гибридных облачных средах. Эта подписка также упрощает использование DevOps, CI/CD и других новаторских методов разработки и сопровождения приложении, гарантируя совместимость платформ, используемых в среде разработки и на производственных системах, подчеркнули в компании.

Для разработчиков облачных приложений и микросервисов эта новая бесплатная подписка полезна тем, что предоставляет доступ к пакету разработки Red Hat Container Development Kit (CDK), в состав которого входят отобранные специалистами Red Hat средства разработки контейнеров и другие полезные ресурсы, отметили в Red Hat. Пользователи пакета CDK также получают в свое распоряжение конфигурацию для разработки контейнерных приложений, состоящую из Red Hat Enterprise Linux Server и локального настольного экземпляра OpenShift Enterprise.

В целом бесплатная подписка Red Hat Enterprise Linux Developer Suite в рамках программы Red Hat Developer Program предлагает разработчикам приложений полный набор ключевых продуктов и компонентов, включая: Red Hat Enterprise Linux Server — позволяет использовать корпоративную Linux-платформу при разработке приложений; средства разработки с долговременной поддержкой — все основные выпуски Red Hat Enterprise Linux включают в себя широкий набор инструментов, включая Python, PHP, Ruby, OpenJDK 7 (1.7), OpenJDK 8 (1.8) и множество других средств, которые, как и сама операционная система, обеспечиваются поддержкой в течение 10 лет; регулярно обновляемые средства разработки — несколько языков программирования с открытыми исходными кодами, баз данных, веб-серверов и средств разработки, которые ежегодно получают новые стабильные версии и предоставляются в составе Red Hat Software Collections и Red Hat Developer Toolset.

«Цель программы Red Hat Developer Program — сделать наши технологии доступнее для разработчиков, помочь им успешно использовать наши продукты. С открытием в рамках этой программы бесплатного доступа к Red Hat Enterprise Linux и Red Hat JBoss Middleware разработчикам станет проще использовать наши технологии при создании своих решений. Кроме того, они получат возможность унифицировать платформы в среде разработки и на производственных системах, избавившись от проблем несовместимости или необходимости портировать приложения», — заявил Гарри Моуэр (Harry Mower), директор по средствам разработки и маркетингу компании Red Hat.