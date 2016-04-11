C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и японская компания C.A. Mobile, игрок рынка контента и услуг для мобильного интернета, раскрыли детали проекта по созданию гибкой ИТ-инфраструктуры для поддержки веб-сайтов, построенной на основе совместных облачных решений Red Hat и Dell. Гибкость настройки и автоматическое масштабирование OpenStack-инфраструктуры на основе ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform позволили C.A. Mobile сократить время подготовки и запуска новых серверов с нескольких часов до 10 минут, сообщили CNews в Red Hat.

C.A. Mobile, дочерняя компания японского разработчика видеоигр CyberAgent, специализируется на мобильных веб-сайтах и сервисах для работы с контентом, медиа и рекламой. После того как клиентами компании стали популярные музыкальные исполнители, доверившие ей создание сайтов и продвижение в мобильном интернете, C.A. Mobile пришла к выводу, что ей требуется гибкая инфраструктура, позволяющая оперативно реагировать на пиковые всплески трафика, без необходимости прибегать к сторонним облачным сервисам. На тот момент почти все системы C.A. Mobile работали на физических серверах, однако при резком увеличении нагрузки при выпуске свежего альбома или анонсе нового мероприятия компания эпизодически задействовала сторонние облачные ресурсы. Только физических серверов было явно недостаточно — компании требовалась полноценная инфраструктура, способная реагировать на резкие колебания трафика без ручного вмешательства или постоянного сопровождения, рассказали в компании.

В поисках инновационного решения для построения искомой инфраструктуры C.A. Mobile остановила свой выбор на OpenStack, облачной платформе с отрытым кодом. Чтобы ускорить ее внедрение, компания решила прибегнуть к услугам партнеров, способных предоставить проверенный на практике комплект необходимых программных и аппаратных компонентов, и обратилась за помощью к Red Hat и Dell, приняв во внимание их долговременный и успешный опыт совместной разработки и поддержки разнообразных решений корпоративного уровня, включая платформы OpenStack.

Как результат, C.A. Mobile приобрела облачное решение Red Hat и Dell, в состав которого вошли ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, серверы Dell Power Edge R630 и СХД Dell Storage PS6210S и PS4100. Компания быстро запустила новую платформу в промышленную эксплуатацию, получив необходимую инфраструктуру для поддержки веб-сайтов популярных исполнителей, отметили в Red Hat.

Следующим, после развертывания новой платформы, этапом, стало внедрение сервиса автоматического масштабирования OpenStack Orchestration (Heat), предназначенного для сборки рабочих окружений из нескольких виртуальных машин. По отзыву заказчика, с помощью специалистов Red Hat Consulting компания смогла быстро справиться с этой задачей. Кроме того, программы обучения Red Hat Training позволили сотрудникам C.A. Mobile приобрести практические навыки работы с Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform в реальных условиях, включая выполнение таких задач, как настройки сети и управление инфраструктурой. Уже через пять дней после начала обучения группа ИТ-специалистов C.A. Mobile, ответственных за эксплуатацию новой инфраструктуры, успешно сдала сертификационные экзамены Red Hat OpenStack.

«Облачное решение Dell и Red Hat на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform помогло нам значительно ускорить ввод в строй новых серверов. Раньше мы готовили каждый сервер вручную, и на всю процедуру, начиная с установки операционной системы, уходило полдня. Теперь же мы создали мастер-образы и просто копируем их и запускаем столько экземпляров, сколько нужно — все занимает не более 10 минут, — рассказали Юи Онодера (Yui Onodera) и Кацуя Ниваки (Katsuya Niwaki), специалисты группы ИТ-инфраструктуры компании C.A. Mobile. — В результате наша компания сократила эксплуатационные расходы».

«Мы рады, что в ходе сотрудничества помогли C.A. Mobile реализовать возможности масштабирования OpenStack и построить современную облачную инфраструктуру, позволяющую в реальном времени реагировать на резкие перепады нагрузки, — заявил Радхеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор подразделения OpenStack компании Red Hat. — Мы также польщены тем, что в качестве доверенных партнеров для решения этой задачи компания выбрала Red Hat и Dell».

«Для достижения бизнес-результатов корпоративным заказчикам по-прежнему требуются более надежные и масштабируемые облачные инфраструктуры. Благодаря тесному сотрудничеству Dell и Red Hat могут предложить им такие решения на основе ПО с открытым кодом, помогая добиться поставленных целей за счет повышенной гибкости и оперативности ИТ-инфраструктуры», — утверждает Джим Гантье (Jim Ganthier), вице-президент и генеральный директор подразделения Engineered Solutions and Cloud компании Dell.