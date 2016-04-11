DLP-систему «СёрчИнформ» интегрируют с ОС Astra Linux

Компания «СёрчИнформ», российский разработчик средств информационной безопасности (входит в группу компаний SearchInform), и «НПО РусБИТех» подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции DLP-системы «СёрчИнформ» с операционной системой (ОС) Astra Linux. При заключении соглашения учитывались запросы действующих и потенциальных клиентов «СёрчИнформ», заинтересованных в поддержке Unix-подобных систем, сообщили CNews в «СёрчИнформ».

Как ожидается, интеграция DLP-систем с ОС Astra Linux, как и соглашение о дальнейшем сотрудничестве с «НПО РусБИТех», станет перспективным решением ряда задач, поставленных для укрепления внутренней информационной безопасности компаний.

«НПО РусБИТех» — российское научно-производственное объединение, осуществляющее разработку, производство и внедрение информационных и автоматизированных систем, а также занимающееся созданием средств защиты информации. Разработанная объединением операционная система Astra Linux полностью отвечает запросам клиентов «СёрчИнформ», подчеркнули в компании.

Результатом сотрудничества станет появление адаптированного под Astra Linux «Контура информационной безопасности» «СёрчИнформ». В дальнейшем в рамках соглашения, заключенного в апреле 2016 г., планируется не только проведение тестирования выпускаемой продукции на совместимость и взаимное консультирование, но и совместное продвижение на российском рынке.

«Версия адаптированного под Astra Linux “Контура информационной безопасности” с поддержкой перехвата e-mail-сообщений, информации, передаваемой по FTP-протоколу, с перехватом сообщений в мессенджерах, на форумах и веб-сервисах выйдет уже в мае», — заявил технический директор «СёрчИнформ» Иван Мершков. — К концу года планируем поэтапно реализовать поддержку всех существующих протоколов КИБ “СёрчИнформ”».

По словам представителей «СёрчИнформ», решение о необходимости поддержки Astra Linux продиктовано требованиями российского рынка: государственные органы и государственные компании, реализуя политику импортозамещения, переходят на операционные системы с открытым кодом. Постоянные и новые клиенты «СёрчИнформ» все чаще проявляют интерес к вопросу о поддержке Unix-подобных систем, и компания учитывает их запросы и потребности.

«Необходимость защиты от внутренних угроз была очевидна на всех этапах развития информационных систем. После прохождения системы сертификации Software ready for Astra Linux решение “СёрчИнформ” гармонично впишется в экоструктуру поддерживаемого программного обеспечения отечественной операционной системы и позволит нашим потребителям закрыть вопросы, связанные с внутренней информационной безопасностью», — считает генеральный директор «НПО РусБИТех» Юрий Аношко.