«Ред База Данных» протестирована на совместимость с вычислительной платформой «Скала-Р»

Компания IBS и российский поставщик программных решений «Ред Софт» завершили серию тестов промышленной СУБД «Ред База Данных» на первой российской конвергентной вычислительной платформе «Скала-Р». Результаты тестов подтвердили полную совместимость продуктов. Кроме того, СУБД от «Ред Софт» продемонстрировала высокий уровень масштабируемости и производительности в связке с решением от IBS. Данный тест показывает, что теперь машину баз данных можно собрать из российских продуктов, сообщили CNews в IBS. Ранее компании запланировали серию совместных тестов с целью формирования комплексных решений, основанных полностью на российских разработках.

«Ред База Данных» — промышленная сертифицированная СУБД с открытым кодом, поддерживающая все основные ОС и аппаратные платформы, в том числе многопроцессорные и многоядерные. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и добавлен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В свою очередь, «Скала-Р» от IBS — полностью сконфигурированный модуль, включающий оборудование и программное обеспечение для управления, виртуализации и защиты данных. Продукт состоит из компонентов российского производства и предлагается, по расчетам разработчиков, по цене до 40% ниже западных аналогов. Таким образом, сочетание этих продуктов позволяет создать полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, оптимальный для использования в государственных структурах и компаниях, реализующих политику импортозамещения, подчеркнули в IBS.

«СУБД “Ред База Данных” продемонстрировала полную совместимость с нашей конвергентной платформой “Скала-Р”, показав отличный уровень масштабируемости при увеличении количества потоков и производительность на уровне зарубежных аналогов. Мы рады появлению качественных отечественных программных разработок и будем с интересом наблюдать за развитием продуктов “Ред Софт”», — отметил Андрей Сунгуров, директор тестовой лаборатории IBS Interlab.

«Продукты “Ред Софт” разрабатываются на основе открытого кода и полностью соответствуют российским требованиям по защите информации. В сочетании с отечественным комплексом “Скала-Р” они будут востребованы компаниями и государственными структурами, которые рассматривают стратегию импортозамещения или, в соответствии с требованием законодательства, внедряют у себя только ИТ-продукты с высоким уровнем защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России», — добавил Рустам Рустамов, генеральный директор «Ред Софт».